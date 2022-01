Funcionarios de Deportes se plantan y piden cobrar más por los 14 festivos anuales

Funcionarios de la Concejalía de Deportes han rechazado la contraoferta que lanzó el departamento de Recursos Humanos para evitar que el Ayuntamiento vaya a juicio, previsto ya para el mes de julio, por el desacuerdo existente ante lo que debe de cobrar el personal por trabajar los festivos. Las discrepancias entre el Sindicato Independiente y el equipo de gobierno han acabado con la decisión por parte del edil del área, Ramón Abad, de convocar para mañana, viernes, a todos los sindicatos para negociar sobre el calendario laboral del personal de Deportes.

La agrupación sindical, que llegó a pedir incluso la dimisión del regidor socialista por su «falta de diálogo» ha dado un «no» como respuesta al Ayuntamiento que cedió la pasada semana para abonar a los funcionarios de este departamento que trabajen el 1 de mayo el plus de 128 euros por servicios especiales, a cambio de que le devolvieran el día de libranza que obtuvieron el pasado año. Para retirar la demanda contra la administración local, el Sindicato Independiente pide que tratar 14 festivos anuales como jornadas no laborables en cumplimiento del Catálogo de Servicios Extraordinarios aprobado por la junta de gobierno local en el año 2005. Plantean que si Deportes decidiera abrir las instalaciones deportivas en día festivo se contemple como servicio extraordinario y se compense económicamente a razón de 200 euros (esto es los 128 euros del plus de servicios extraordinarios, más los 72 euros que están cobrando actualmente por suplemento de festividad).

El Sindicato Independiente insiste en que los 14 días festivos del año están ya descontados del cómputo de horas de trabajo, por lo que no procede exigir a los trabajadores la pérdida de ningún día de libranza por no trabajar un día de fiesta.

Tampoco acepta este sindicato que está al frente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, la imposición de fecha límite para llegar a un acuerdo que posibilite la retirada de la demanda, «en todo caso esa sería la semana previa al juicio, que tiene fecha para el mes de julio», sostienen.

Y recalcan que todo lo acordado es en el marco de un acuerdo extrajudicial de mínimos que posibilite la retirada de la demanda. La petición que hace el Sindicato Independiente es además que, con posterioridad se abra una negociación con todos los sindicatos donde se podrá ampliar y mejorar las condiciones previas adoptadas con esta agrupación sindical.

«Voluntad de diálogo»

El edil de Recursos Humanos lamentó la falta de acuerdo y aseguró que él como sus técnicos han tenido «mucha voluntad de dialogar y aguantar alguna descalificación grave del representante del sindicato en diversas reuniones». Abad también aseguró que nunca «hemos entrado al trapo en ejercicios de contención dialéctica por el interés general, ni vamos a entrar, pero hemos llegado al máximo de sus aspiraciones». El edil socialista advirtió que si ganaran la demanda el juez no les reconocería todo lo que le está ofreciendo el Ayuntamiento. Abad realizó estas declaraciones a este diario antes de mover ficha y convocar a última hora de la mañana una reunión con todos los sindicatos municipales para abordar el calendario especial de los trabajadores de Deportes. «El calendario negociado anualmente da seguridad jurídica y no se repite este episodio», apuntó Ramón Abad.