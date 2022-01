Un ladrón roba en dos fincas en Elche

La Policía Local de Elche detuvo el pasado 9 de enero a un hombre de 42 años tras presuntamente robar un perro y varios electrodomésticos en dos fincas del Camp d’Elx. Sobre las 23:40 horas, una patrulla fue alertada de la presencia de una persona en el interior de una finca ubicada en Atzavares Alt tras haber saltado la valla de la misma.

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes obtuvieron la descripción del sospechoso. Seguidamente, se llevó a cabo una batida por la zona para la localización del hombre y finalmente una dotación lo halló en un camino cercano. Este portaba en una carretilla algunos aparatos eléctricos como un microondas, un televisor o un paellero, junto a un pequeño can.

Los agentes entrevistaron a la propietaria del terreno, quien reconoció los objetos sustraídos, pero no el origen del animal. El presunto autor de los hechos, al igual que con los objetos anteriores, no pudo dar una respuesta coherente sobre la presencia del perro, y fue necesario realizar nuevas averiguaciones a través de la Sala de Operaciones (092) de la Jefatura para identificarlo mediante el chip que llevaba. El animal resultó pertenecer a una vivienda cercana, aunque la familia residente no se encontraba en el domicilio, por lo que se procedió a su traslado temporal a la Protectora de Animales para su cuidado, en espera de su recogida y denuncia formal. El hombre, que tenía antecedentes delictivos previos similares, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.