Iceta deja en manos de los técnicos la decisión sobre una cesión temporal de la Dama

Sin que estuviera preparado, ayer el alcalde de Elche, Carlos González, y el ministro de Cultura, Miguel Iceta, se refirieron en Madrid a la Dama, pero cada uno en un escenario distinto. El primero, en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde el busto cobra un especial protagonismo porque este agosto se conmemora el 125 aniversario de su hallazgo en La Alcudia. El regidor insistió en una idea que viene repitiendo una y otra vez: que están trabajando con la Generalitat Valenciana para hacer realidad su cesión en el último trimestre de 2022, que es la última fecha a una promesa que hizo como candidato a alcalde en 2015 y que aún no ha cumplido, pese a invertir incluso en mejoras en el Palacio de Altamira con esta finalidad, aunque después se descartó como ubicación.

El titular de Cultura lo hizo en la comisión de Cultura en el Senado, a una pregunta directa del senador Carles Mulet, de Compromís, quien le preguntó por la devolución del busto, no por un préstamo, porque es la apuesta de su formación. Iceta, en 30 segundos, reiteró lo que viene diciendo, «me he referido a este tema en varias ocasiones. No somos partidarios de desmembrar las colecciones estatales, pero estamos abiertos, como siempre, a cesiones temporales que tengan el visto bueno de los técnicos siempre que nos digan que se puede proceder sin que peligre el bien. Esta es nuestra política y espero que en esto podamos encontrarnos muchísimo».

Iceta no hizo referencia alguna a esas negociaciones para la cesión, que deben estar en marcha por las palabras del alcalde, aunque éste, en su última comparecencia, en noviembre, para hablar de este asunto tras la dimisión entonces de la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, lo que algunas fuentes vincularon a su política negacionista con los préstamos, aseguró que la decisión del préstamo era más «política que técnica». Es decir, voluntad más que informes, todo lo contrario de lo que ayer se escuchó en la Cámara Alta en boca del ministro de Cultura.

El hecho de que González pusiera fecha a la cesión, con un año de antelación, sin que se conozca si ha hablado directamente con el ministro de Cultura, él o bien la Generalitat Valenciana, da a entender que, pese a las palabras de Iceta de respaldo a los técnicos, al final todo se supeditará a una decisión política seis meses vista de las municipales de 2023.