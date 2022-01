Un concurso único de color y canto

El canario silvestre es un ave endémica que puede verse en casi cualquier hábitat de las islas e incluso es un símbolo para la población del archipiélago. Hace ya algunos siglos parte de la especie fue capturada para vivir en cautividad hasta nuestros tiempos, por lo que no es difícil encontrarla enjaulada en muchos hogares.

En la actualidad hay 18.000 criadores por todo el país, unos 3.000 en la provincia de Alicante, que se dedican a mantener esta y otras razas y que con el paso del tiempo han creado otras tantas a través de mutaciones que se diferencian de la original, con colores tropicales como amarillo o naranja, muy diferentes al color pardo y verdoso del primer ejemplar, además de otras cualidades especiales.

El canario es sólo una de las aves más comunes que desde este viernes y hasta el domingo por la tarde están expuestas en la institución Ferial Alicantina (IFA) en el marco del Campeonato Mundial de Ornitología, principal evento que mueve el mundo ornitológico deportivo. Aunque se trata de una afición controvertida, con colectivos animalistas en contra, son múltiples los aficionados y criadores de todas las partes de España y del extranjero que acuden a este mundial, que en un principio estaba previsto en la feria de València y finalmente fue acogido por IFA por problemas técnicos.

Desde la organización explican que este evento es una oportunidad para que los criadores conozcan las nuevas variedades, evalúen el nivel de sus criaderos y puedan hacer contactos para intercambiar ejemplares. Por otra parte hay cerca de un centenar de stands donde se dan a conocer los avances tecnológicos para mejorar la producción y calidad de los criaderos, y también hay puntos de venta directa de animales.

Durante los días previos a la apertura al público tuvieron lugar las competiciones a través de categorías como canto, lipocromo (color), melánico (tintado totalmente negro), postura lisa, postura rizada, fauna, exóticos híbridos y psitácidos (comúnmente llamados loros), donde participaron más de un millar de criadores inscritos llegados de todo el mundo.

En total hay expuestos más de 12.000 pájaros premiados por lo que resulta asombroso escuchar en un recinto ferial el canto múltiple de los miles de ejemplares enjaulados a lo largo del pabellón.

Julio Hernández, coordinador del encuentro, medallista en el campeonato y uno de los cerca de 50 jueces resalta que lleva veinte años como criador y que el lema del colectivo es que «criar es preservar» y lo toman como un «hobby y no un negocio». Admite que «ahora hay muchas opiniones de que es una pena tenerlos en jaulas, pero son especies que en libertad durarían horas y si no las criásemos en cautividad no existirían», apunta.

José Manuel Yélamos, presidente del comité organizador, de la Unión Ornitológica Mundial reconoce que en estos momentos el gremio teme las posibles restricciones que conllevaría la debatida ley de Bienestar Animal, porque podría conllevar limitaciones en la crianza y exigir más requisitos a los criadores.

Juan José García, criador de Almería con stand, resaltaba que esta afición también puede ayudar a proteger ciertas especies amenazadas. Este encuentro atrae a miles de aficionados a la ornitología como es el caso de Miguel Carrascosa, criador de Cádiz que ha viajado con su familia para descubrir si hay nuevas mutaciones de neophema, género de la familia de los loros. «Aprovecharemos también la visita para hacer turismo por la zona», expresa.