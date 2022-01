Elche adjudica 61 viviendas en San Antón y alquilará otras 30 a familias que no pueden comprar

El Ayuntamiento ha adjudicado a 61 familias más de San Antón una vivienda nueva donde serán realojadas este año gracias al proyecto de regeneración urbana del barrio que pasa por construir pisos nuevos y por derribar los antiguos y tradicionales inmuebles de este barrio humilde de la ciudad debido a su gran deterioro. Estos vecinos tendrán un techo digno en los dos últimos inmuebles que se han construido en el barrio a través de la compra.

Sin embargo, a otros treinta residentes que también tienen derecho en estos momentos a una casa nueva, la empresa municipal Pimesa va a ofrecerles un alquiler social porque han demostrado que no tienen recursos económicos para abonar la cantidad que les pide el Ayuntamiento.

Tras haber trasladado a 181 familias a los nuevos bloques, el Ayuntamiento se ha encontrado con que no todos los vecinos del barrio, que son los únicos que se pueden beneficiar de este programa, se pueden permitir comprar unos pisos a un precio muy por debajo del mercado porque están subvencionados con fondos públicos. No todos pueden permitirse pagar entre 36.000 y 49.000 euros por un piso con opción de plaza de garaje, aunque a esas cantidades se les descuenta entre 15.000 y 23.000 euros por su antigua vivienda.

Por ello, la empresa pública que ha tenido que estudiar caso por caso, se ha visto obligada a buscar otra fórmula para realojar a los residentes de San Antón para no dejar nadie en la calle, ya que este mismo año tiene programado el derribo de los cuatro inmuebles más degradados del barrio.

Expropiaciones

Sin embargo, antes también tiene que resolver lo que hace con una decena de viviendas en las que residen desde propietarios que no quieren trasladarse a los pisos nuevos bajo ninguna fórmula (ni compra, ni alquiler), desde inquilinos que no encuentra, hasta una empresa privada que figura como dueña de una casa y que no tendrá derecho al realojo, hasta una asociación que aparece como propietaria.

Para dejar vacías estas casas, en caso de que se opongan, la mercantil va a tener que optar por expropiaciones forzosas.

Una vez resueltos estos realojos, la intención municipal es que a finales de este año puedan derribarse los cuatro inmuebles más deteriorados del barrio y dar por completada así esta primera fase de regeneración. Tirar abajo estos edificios forma parte del compromiso de este programa de renovación urbana de San Antón de lo contrario, el Ayuntamiento tendría que devolver las ayudas con las que financia estos inmuebles sociales al Gobierno central y a la Generalitat Valenciana.

No obstante, este año también será clave para el humilde barrio de trabajadores porque es cuando se espera que empiece a levantarse el cuarto piso social de 90 viviendas que ya cuenta con la licencia de obras. Con el este inmueble comienza una segunda fase de renovación del barrio que permitirá seguir garantizando a las familias de San Antón una vivienda digna. Y para ello, el alcalde, Carlos González, aprovechó la visita del presidente del Gobierno este martes a Elche para pedirle financiación y poder construyendo nuevos edificios.

«Después de la visita de Pedro Sánchez a San Antón, no solo se pone de manifiesto que es un área de regeneración urbana modélica para el resto de España por la participación de tres administraciones, sino que tenemos el compromiso firme del Gobierno central y de la Generalitat Valenciana de continuar aportando fondos con los cuales completar las distintas fases del barrio», aseguró este viernes el portavoz de la junta de gobierno, Héctor Díez.

Luz verde para construir 337 nichos por 316.000 euros

El Ayuntamiento de Elche invertirá 316.000 euros en la construcción de 337 nichos en el Cementerio Nuevo. La junta de gobierno local aprobó este viernes el proyecto y el inicio de la licitación, que incluye la impermeabilización de la cubierta y mejora del inmueble que acoge la oficina del camposanto y la reparación del bloque de nichos transversal 21, dañado por un accidente de tráfico. La actuación tendrá una ejecución de ocho meses, y se intervendrá en la manzana F con la edificación de 232 nichos y en la B con 105 unidades.

Ayudas de 900.000 euros para empleo y piso

El equipo de gobierno aprueba una modificación presupuestaria de 1,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Elche ha recibido una inyección de más de 1,7 millones de euros de administraciones públicas como la Diputación, la Generalitat y el Estado para contratar a desempleados, facilitar el acceso a la vivienda y actividades extraescolares.

La primera se ha recibido por parte de la Conselleria de Vivienda por valor de 315.925 euros de los que son aplicables a este presupuesto 165.925. Se trata de una ayuda para apoyar el acceso a la vivienda a familias sin recursos y a aquellas personas que hayan experimentado un desahucio o sean víctimas de violencia de género. También han concedido dos subvenciones por parte de Labora (Servicio Valenciano de Ocupación y Formación). Una de ellas por valor de 662.389 euros para contratar a personas desempleadas menores de 30 años a través del programa Ecovid que tiene la finalidad de reforzar distintos departamentos municipales; y otra de 631.318 euros para impulsar el programa «Empuju» que persigue la contratación de jóvenes con formación superior. Además, la Secretaría de Estado de Sanidad ha destinado 59.273 euros al Programa de Prevención de Adicciones de la Concejalía de Juventud para prevenir el consumo de drogas entre la población. Asimismo, el Ayuntamiento ha recibido 278.084 euros de la Dirección General de Innovación Educativa para apoyar actividades extraescolares de 3 a 18 años.