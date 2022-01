Denuncian la falta de mantas y radiadores apagados en la residencia de mayores Altabix

La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa) asegura que en el geriátrico de Altabix de Elche, «dados los graves problemas de gestión que arrastra desde hace mucho tiempo», están de nuevo inmersos no solo en un «grave brote» de covid que ya afecta, según estas mismas fuentes, a 70 residentes y 21 trabajadores, sino que además, en pleno invierno, las carencias de atención para paliar el frío, asear a los residentes o servir el desayuno a tiempo quedan en evidencia.

Así por ejemplo, la coordinadora denuncia que faltan mantas, así como el hecho de que se apaguen radiadores en determinadas franjas horarias «para ahorrar», sin olvidar que, según las mismas fuentes, algunas de estas personas están sin desayunar o cambiar a las 12 de la mañana.

Desde la concesionaria se responde no obstante que se están aplicando «las medidas de prevención, seguridad e higiene necesarias», que ha reforzado el equipo auxiliar y mantiene toda la cobertura de médico y de enfermería para atender a todos sus residentes. Asimismo, el centro insiste en que está colaborando con las autoridades sanitarias «para proteger la salud y el bienestar de los residentes y personas vinculadas a la residencia». Además, el centro mantiene contacto constante con los familiares de los residentes para que estén debidamente informados.

«Ya contamos con tres fallecidos y dos hospitalizados», recuerdan no obstante desde ReCoVa en relación al covid, para añadir: «No es cierto, como está afirmando el centro, que todos los residentes estén asintomáticos. De hecho, el primer residente fallecido data del jueves 19 de enero. Lo más grave es que en el sector de negativos el sábado apareció un nuevo residente positivo, lo que imaginamos que hoy lunes (por ayer) supondrá la realización de un nuevo cribado».

A pesar de que la residencia está intervenida con refuerzo de personal de Sanidad, el centro «no dispone de médico ni coordinador de enfermería por estar de baja covid. Solo tienen unas horas el médico que les envía Sanidad, además del déficit de enfermería que arrastra desde el verano», según añade dicha coordinadora.

Las mismas fuentes aseguran que además del covid, los mayores «lo están pasando muy mal» ya que, insisten, «además de haber radiadores en mal estado, los que funcionan los apagan en diferentes franjas horarias (para ahorrar) y los mayores les dicen a sus familias que “tiemblan de frío”. Faltan mantas en diferentes habitaciones. Además, hay mayores que refieren que la semana pasada, habiendo cenado a las 19 horas del día anterior, a las 12 del día siguiente aún no les habían cambiado ni habían desayunado. Igualmente hay llagas que no se curan con la periodicidad que corresponde». Es decir, en algunos casos se ha llegado a tener 16 horas sin asear, incluido cambiar el pañal, o dar alimentación a algunos de estos residentes. Por todo ello, los familiares, según ReCoVa, piden un mayor refuerzo de personal para «estas difíciles circunstancias o este brote supondrá un deterioro irreversible en la salud de estos mayores, no únicamente por covid, sino por el déficit de cuidados básicos».

Propuestos siete expedientes sancionadores

La residencia pública de gestión privada de Altabix lleva años sumando polémica tras polémica. El Síndic de Greuges recomendaba al Consell hace más de un año que la intervinera, poniendo funcionarios al frente. Hasta al menos siete expedientes sancionadores se han llegado a proponer por falta de medios personales y materiales, o por pésimas condiciones de higiene, alimentación y asistencia sanitaria.