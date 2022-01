Las firmas de componentes para el calzado regresan a Nueva York

Once empresas de componentes para el calzado acuden a una de las ferias más exclusiva del sector, Lineapelle New York. La feria tiene lugar en el Metropolitan Pavilion durante los días 26 y 27 de enero, donde las firmas presentarán a los diseñadores de EEUU las novedades de la temporada primavera-verano 2023. En total serán once firmas españolas las que acudan a la cita neoyorquina.

Las ediciones de julio 2020, enero y julio 2021 no se celebraron por motivos de la pandemia del Covid-19. Pero en esta ocasión, tras el levantamiento de las restricciones a la entrada a los EEUU, los organizadores han decidido realizar la misma para que los expositores puedan reactivar sus negocios en los EEUU. Lineapelle New York, es una feria pequeña, donde exponen 112 firmas, en su gran mayoría europeas, siendo las empresas italianas las más numerosas con un 57%, seguidas por las españolas con un 10% y las francesas con un 9%. También hay expositores de otros países, tales como Alemania, Brasil, India, México, Países Bajos, Paquistán, Turquía, Reino Unidos y EEUU. En esta ocasión, participan un total de 11 empresas españolas del sector, bajo el paraguas de la marca Footwear Components From Spain, representando al pabellón español y contando con ayuda ICEX. La mayoría de las empresas que participan en la feria son firmas de tejidos, sintéticos y curtidos, entre otros artículos, con un mercado consolidado en Estados Unidos, y acuden con el objetivo de mantener los contactos comerciales con los diseñadores y estilistas de grandes marcas de calzado y marroquinería de los Estados Unidos de América. En una exposición muy enfocada a la moda donde las empresas presentan sus colecciones más creativas y vanguardistas de la temporada, como un adelanto de lo que posteriormente se podrá ver en otras ferias internacionales del sector. Estados Unidos es el tercer país del mundo con mayor consumo de calzado, después de China e India, sin embargo, cabe decir que no es un gran productor de calzado terminado, pero sí que tienen la decisión de compra sobre los materiales para su fabricación.