Podemos dice que es ilegal abrir un Casal Fester en un huerto histórico

Podemos Elx se ha puesto en contacto con con los partidos que componen el gobierno municipal, PSOE y Compromís, a través de un escrito donde aseguran que "si se sigue adelante con la apertura de oficinas para asociaciones en el Hort del Gat, en pleno corazón del Palmeral, se estará cometiendo una ilegalidad". Desde la formación lamentan que Carlos González, al día siguiente del envío de los escritos, se reafirmara en su decisión amparándose "en una lectura muy poco rigurosa de la Ley del Palmeral", a opinión de los morados. La formación se ha alineado con la asociación Volem Palmerar que ha advertido ya que acudirá a la Unesco si el Ayuntamiento sigue adelante con su plan de ceder el edificio del huerto histórico a asociaciones festeras y culturales.

Desde Podemos indican que “se hace caso omiso al objeto de la ley, donde se específica qué se entiende como uso cultural en el desarrollo de la Ley del Palmeral. En este primer artículo de la Ley del Palmeral específicamente dice que se legisla para la “regulación de su uso, destino y aprovechamiento, con la finalidad de garantizar la continuidad histórica de sus valores naturales y culturales, la salvaguarda y promoción del cultivo de la palmera datilera".

La formación morada asegura, por tanto, que "este artículo no se respeta con el uso administrativo y festero anunciado con el equipo de gobierno, pues administrativo no es sinónimo de cultural, no tiene nada que ver con el Palmeral de Elche.” Añaden que “junto al resto de incumplimiento de los artículos mencionados en las cartas enviadas, se demuestra que es ilegal el uso anunciado por el equipo de gobierno. Por lo que esperamos que antes de que nos obliguen a tomar medidas legales, se recapacite y se hable con las asociaciones relacionadas con el Palmeral”.

Moisés García, miembro de la ejecutiva local de Podemos, apunta “hemos utilizado todas las vías posibles para establecer un diálogo con el equipo de gobierno para defender nuestro patrimonio y ecosistema, que es el Palmeral de Elche. Ante la negativa de respetar la esencia de la Ley del Palmeral aprobada recientemente por el Govern del Botànic, exploraremos todas las vías legales a nuestro alcance para frenar una política que va en contra del futuro de todas las ilicitanas e ilicitanos, en contra de nuestro patrimonio y medioambiente”.