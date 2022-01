Torrellano urge iluminación para mejorar la seguridad de deportistas

Vecinos de Torrellano re claman a las distintas administraciones con competencias sobre los carriles bici que comunican con el Parque Empresarial y el cementerio que se instale iluminación para mejorar la seguridad en estos viales, que a diario son utilizados por decenas de vecinos que lo usan para pasear y circular en bici para llegar al puesto de trabajo o hacer deporte.

Desde la Unión de Asociaciones de la pedanía y desde la formación Elige Torrellano resaltan que para usar estos carriles cuando cae la noche, a partir de las 18 horas en invierno, deben utilizar linternas por lo difuso que es el camino, por lo que entienden que se genera un problema de seguridad ciudadana.

Uno de los casos que más preocupa es el del carril bici que se levantó al margen de la N-340 y que comunica con el entorno industrial, ejecutado por el Ayuntamiento con financiación de la Diputación. Este vial se queda a oscuras y es usado a diario por trabajadores y vecinos.

Piden por tanto al Ayuntamiento que inste a la Generalitat y busque ayuda de la Diputación provincial para que acometa la mejora no sólo en Torrellano si no en el resto del entorno rural donde también falte iluminación, aunque tal y como resalta Mari Ángeles Llorens, presidenta de la Unión de Asociaciones, ya han expuesto la problemática en varias ocasiones y no se ha buscado la solución, según esta representante.

Sobre la inversión, creen que sería mínima comparada con los beneficios que atraería para los usuarios de estos carriles, por lo que apuntan que sólo haría falta voluntad política para desarrollar esta mejora.

Al hilo, desde ambos colectivos proponen a la administración local que llegue a un acuerdo con la Generalitat para que a nivel autonómico instale los postes de la luz como inversión en compensación por la deuda histórica por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que el Ayuntamiento pague las facturas de la luz al incorporarse a la red de suministro eléctrico.