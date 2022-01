Fastidio recalcitrante sin freno

En mayo del pasado año, la vecina, harta de los «aparcamientos incontrolados y reiterados que se producen» frente a su plaza de garaje elevó una queja al Síndic de Greuges en la que señalaba que se había dirigido al Ayuntamiento de Elche en reiteradas ocasiones para dar cuenta de los aparcamientos indebidos y, por tanto, solicitar la adopción de medidas oportunas. La afectada exponía que, a pesar de las actuaciones realizadas, los escritos presentados y el tiempo transcurrido desde la interposición de los mismos, no había obtenido ninguna actuación municipal que hubiera resuelto las molestias que padece.

La mujer envió al Síndic las respuestas de la Policía Local a sus escritos, cuerpo que ha invitado siempre a requerir la presencia de los agentes cuando ocurriera el problema. Como aquello no paraba, la denunciante subrayaba al Síndic que dicha solución era insuficiente.

El Defensor, que admitió la queja a trámite, requirió entonces al Ayuntamiento de Elche para que detallara qué medidas había adoptado al respecto. El Ayuntamiento contestó que desde el año 2013 constan registros telefónicos de la afectada con distintas llamadas. Pero también desde 2014 la mujer ha venido elevando quejas repetidas «las cuales siempre se han atendido lo más diligentemente posible, hasta el punto de realizar una orden de servicio con el fin de realizar un seguimiento casi permanente, a fin de corregir tales conductas», según afirman desde el Ayuntamiento. Incluso en marzo de 2019, la vecina fue citada para hablar con un oficial, el cual se interesó por el caso y se valoró la actuación a realizar.

En septiembre de 2020, tras la enésima queja, además de comunicarle por parte de la Policía Local que se mantendría la «atención» sobre este asunto, se le informaba: «Resulta difícil llevarla a cabo con carácter exclusivo debido al elevado volumen de asuntos que se tienen que atender diariamente en esta Jefatura». Pero nada satisfacía a la afectada.

Una nueva queja por el mismo asunto llegaba en noviembre de 2020, a lo cual la Policía Local invitaba a la vecina a ponerse en contacto con ellos «cada vez que lo estime oportuno».

El caso es que el Síndic inició el expediente por la posible afección del derecho de la persona interesada a que la administración trate sus asuntos de forma equitativa y en un plazo razonable.

«Esta institución no puede si no valorar positivamente las actuaciones desplegadas por esa Administración ante las denuncias que puedan producirse por aparcamientos irregulares. No obstante ello, esto no es óbice para tener en cuenta las quejas presentadas por la interesada en torno a la reiteración y habitualidad de dichos estacionamientos frente al vado. Por otra parte, la propia cifra de actuaciones realizadas por la Policía Local, ciertamente llamativa en los últimos años, vendría en realidad a verificar, al menos de manera indiciaria, la existencia de un problema real en relación con las condiciones de estacionamiento en la zona», indican desde este órgano de defensa ciudadana.

Y es que el Síndic recuerda que corresponde a los municipios velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, adoptando las medidas cautelares que resulten pertinentes de acuerdo con la legislación.

«En este sentido, la posibilidad que asiste a los ciudadanos de proceder a la presentación de la correspondiente denuncia por la comisión de infracciones a la normativa vigente de tráfico, no puede entenderse como un mecanismo que desplace la carga de la actuación hacia estos y exonere a las autoridades y agentes municipales de las obligaciones que, como acabamos de ver, le impone la legislación vigente; máxime en zonas en las que, como la presente, existen denuncias e indicios racionales de que dichas infracciones presentan el carácter de habituales y sistemáticas», indica el alto representante.

A tenor de lo visto, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento «que continúe adoptando todas las medidas que resulten pertinentes para mejorar las condiciones del tráfico en la zona objeto del expediente especialmente en lo relativo al estacionamiento de vehículos en zonas delimitadas por el correspondiente vado, como es el caso de la promotora del presente expediente».