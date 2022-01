Un museo oculto en Elche

En un local de unos 150 metros cerca del centro de Elche se encuentra un museo no oficial. Y es no oficial porque alberga centenares de joyas artísticas, piezas de todo tipo que, en conjunto, representan un fondo de incalculable valor cultural y económico, pero no está abierto a todo el mundo, ni tampoco se anuncia su existencia, y menos aún se cobra entrada para admirar la mixtura de colecciones que en su interior tratan de vencer al polvo y al tiempo.

Los que ya lo han visto se quedan boquiabiertos, no tienen casi palabras tras ser sorprendidos por la calidad, diversidad, antigüedad o buen gusto de las piezas expuestas, eso sí, con más o menos orden porque la cantidad de obras que hay dejan a todas luces pequeño el inmueble. Es abrumador sumergirse en este espacio de arte que hace palidecer a muchos museos oficiales. Sus artífices son el artista Fernando Sánchez y Juan y su esposa Marianita Ruiz de Lope. Desde antes de 1968 Sánchez y Juan ha venido investigando y comprando por toda España piezas para esta colección tan particular, que muestra a amigos y allegados y que no deja indiferente a nadie. «Si te tropiezas con una pieza interesante tienes que ser ágil y comprarla rápidamente», aconseja este reconocido pintor, miembro de la Academia de las Artes, Ciencias y Letras de París, desde el lugar donde atesora más de cien cuadros y centenares de obras de todo tipo. Algunos de sus visitantes destacan los dos pequeños Sorolla que aquí se encuentran; otros apuntan a la llamativa colección de casi medio centenar de relojes de bolsillo; muchos se quedan incrédulos con los abanicos de hueso, madreperla o marfil pintados a mano entre 1900 y 1930; o no terminan de creerse que en lo alto de una de las dos estancias de este museo estén admirando una pieza de Mariano Fortuny y, a pocos metros, un grabado de Goya. En este espacio para viajar en el tiempo a través del arte se puede observar también pura arqueología: un bronce etrusco del siglo IV a. C., piezas precolombinas, vasijas zoomórficas, un Cristo indoportugués del siglo XVII, cartas cuando no existían sellos o un hacha de piedra de más de 7.000 años. Por haber hay hasta bocetos originales de las vidrieras de la catedral de León, un documento de 1655 de compraventa de un terreno de Ferriol, pipas de fumar hechas con espuma de mar, cántaros, muebles, bronces, porceladas del siglo XVI y XVII imposibles de encontrar... Sánchez y Juan, pintor de más de 1.500 cuadros, destaca una colosal obra realista de Hermann Clementz que también llama la atención por su tamaño: 3,5 metros de ancho por 2,5 de alto. Una de las muchas obras que, en definitiva, pueden provocar que aquí te dé directamente el síndrome de Stendhal.