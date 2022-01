Invidentes reclaman que los perros guía que se jubilan mantengan sus derechos

Usuarios de perros guía reclaman cambios en la ley para que aquellos canes que ya están retirados por su edad, pero siguen conviviendo con sus dueños, puedan subir a un medio de transporte público. Esta es una de las propuestas en las que están trabajando desde la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (Aspegui CV), colectivo que este 2022 cumple diez años y está preparando un plantel de actividades a partir de primavera en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana.

La provincia de Alicante cuenta con 25 perros guía en activo de un centenar en toda la Comunidad, y de media se renuevan entre tres y cuatro canes anualmente por parte de la Fundación Once, con listas de espera que pueden demorarse más de tres años, aunque el número de solicitantes en la provincia está por debajo de la decena., Sin embargo, cuando cumplen aproximadamente los doce años se tienen que jubilar y se apartan como perros de asistencia, aunque sus dueños pueden seguir quedándose con ellos aunque soliciten otro animal que les guíe en su día a día. Es por ello que desde Aspegui esperan que pueda modificarse la legislación sobre el perro guía, en vigor desde 2003, para facilitar la autonomía de personas invidentes o con deficiencia visual.

Vicente Galiana, presidente del colectivo, indica que es necesario que se ponga en valor la figura del perro jubilado, para que estos animales que ya no guían puedan seguir teniendo permisos para subir a un medio de transporte «y que los usuarios puedan seguir disfrutando de él». Explica que hay casos en los que un usuario debe llevar a este animal a un veterinario, por ejemplo, y se encuentra en la tesitura de recurrir a amigos o familiares que los lleven porque no pueden subir a un taxi, tren o autobús.

Por otra parte, entienden desde Aspegui que la legislación también debería contemplar mejoras en la sociabilización de los cachorros para que se permita a las familias educadoras entrenar a los animales desde pequeños en los espacios reales donde más tarde llegarán con sus dueños, como un supermercado o un ambulatorio, para que estén habituados a este tipo de espacios de forma más temprana. Al margen de estas propuestas, los usuarios de perros guía reconocen que en estos últimos tiempos ha aumentado considerablemente la concienciación. «Muchas veces por desconocimiento hemos sufrido discriminación. Me ha pasado varias veces que he ido a tomar café y me dicen algo por ir con el perro guía, y he tenido que ponerme a presentar papeles», indica Juan José Miñana Estruch, usuario desde hace 25 años.

Este recurso le permite moverse con cierta seguridad por Alicante su y con el paso del tiempo siente que hay más sensibilidad. Argimiro Romero fue de los primeros invidentes de Elche en disponer de un perro guía hace más de 40 años, aunque tras la experiencia traumática por el fallecimiento del animal a causa de una enfermedad rehusó volver a solicitar otro perro «y ahora me muevo con bastón, pero el perro guía te salva de muchas, más en una ciudad como Elche que ha crecido mucho», narra a este diario. Precisamente para cubrir las necesidades de usuarios y promover modificaciones legislativas se creó Aspegui CV. Vicente Galiana, presidente, resalta que cuando se fundó «teníamos un 80% de problemáticas porque la gente no estaba concienciada y aunque aún queda por trabajar, digamos que quedaría sólo un 20% por hacer».

Trabas

Narra que en los inicios empezaron a hacer concentraciones en sitios de costa turísticos donde había dificultades para acceder a hoteles y otros establecimientos de playa. Galiana explica que siguen encontrándose trabas para entrar con el perro guía a ciertas superficies como bazares asiáticos y otros lugares orientales, donde no terminan de entender que hay una ley por encima de todo o, aún sabiéndolo, se la toman por su cuenta y no permiten la entrada porque por prejuicios no comprenden que estos animales son los ojos de sus dueños. Así, desde Aspegui reclaman más publicidad para que calen entre todos los preceptos legislativos a nivel autonómico, nacional e internacional. Esta década de trayectoria les ha servido para realizar múltiples charlas y campañas de concienciación en institutos, colegios e instituciones públicas y privadas sobre los derechos que otorga la Ley a la persona ciega o deficiente visual. Por otra parte, han organizado múltiples exhibiciones para explicar cómo el animal puede guiar a su propietario y alertarle de peligros como barreras arquitectónicas. Al hilo, han participado en varias romerías como Santa Faz o han hecho dos veces el Camino de Santiago. Este 2022 esperan repetirlo en mayo aprovechando que es año Jacobeo, participando en la ofrenda en la misa del peregrino.

Actividades

Durante este año la asociación realizará charlas informativas en centros educativos de la provincia y otras instituciones como la Federación de Enfermedades Raras de Benidorm. Participarán también en los campus infantiles del Club de Leones de Elche.