Apoyo sindical a un plus por 14 festivos para la plantilla de Deportes

Los cuatro sindicatos de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Elche (Sindicato Independiente, Comisiones Obreras, UGT y CSIF) coinciden en que los funcionarios del departamento de Deportes que trabajen alguno de los 14 festivos del calendario laboral deben de cobrar el suplemento de servicio extraordinario, aunque la cantidad que está por negociar todavía.

Es la petición que han trasladado al departamento de Recursos Humanos, en manos de Ramón Abad, quien pidió a los representantes mayoritarios de los trabajadores que elaboraran su propuesta. Esto surge tras el conflicto generado el pasado 1 de mayo, cuando hicieron trabajar al personal de Deportes sin pagarle este plus de 128 euros, lo que ha acabado en una denuncia en los juzgados contra el Ayuntamiento por parte del Sindicato Independiente.

De momento, según esta agrupación sindical, los representantes de los funcionarios están de acuerdo en que los 14 festivos del año si la Concejalía de Recursos Humanos estima que tienen que ser trabajados éstos tienen que se reconocidos con una compensación económica, además de los 72 euros que ya cobran por el suplemento de festividad. No obstante, aunque lo que negocian es el calendario de esos 14 días, en la práctica, estiman que habrá solo tres días que tengan que trabajarse porque caigan en fin de semana y haya actividad deportiva, como son el 19 de marzo, el 1 de mayo y el 9 de octubre.

El pago del plus de servicios extraordinarios es algo que nunca se había discutido hasta ahora, según el Sindicato Independiente, excepto el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, que el personal de Deportes tuvo que trabajar porque era sábado y había Liga y el Ayuntamiento no abonó este complemento salarial. Por este motivo, el juzgado ha abierto un juicio contra la administración local para julio que se celebrará a no ser que este sindicato retire antes la demanda porque haya llegado a un acuerdo con Recursos Humanos.