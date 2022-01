Elche complica transformar las Clarisas en hotel al pedir el pleno que sea un edificio BIC

La moción del Grupo Municipal Popular relativa a promover la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) para el conjunto del edificio del antiguo convento de la Merced-Las Clarisas ha salido esta mañana adelante en pleno, incluso con los votos del equipo de gobierno, lo que podría suponer un obstáculo más o menos importante a que este inmueble se pueda transformar en un hotel en pleno centro de Elche, algo que se ha convertido en polémica en las últimas semanas.

Hasta el PSOE, que desde un principio se ha mostrado a favor de privatizar este edificio, ha votado a favor, todo ello después de que su socio de gobierno, Compromís, confirmara que respaldaría la moción del PP, con la intención de evitar esa privatización. Pese a ello, desde el PSOE se considera que la declaración BIC es compatible con la creación del hotel en este edificio casi milenario.

El popular Pablo Ruz reconocía que cuando gobernaron no hicieron todo lo que pudieron en el ámbito del patrimonio cultural. “Es bien de relevancia local, pero la idea es ampliar adecuadamente patrimonialmente todo el conjunto”, apuntaba el líder popular.

Esther Díez, desde Compromís, remarcaba que es “un emblema del patrimonio de Elche” y que por tanto se debía de iniciar ese proceso de protección.

Ana Arabid, edil de Urbanismo, tachó desde las filas socialistas de oportunista la moción, “nacida a partir de una propuesta (refiriéndose a la iniciativa empresarial para generar aquí un establecimiento turístico) que de momento es eso solo, una propuesta que deber ser evaluada, aunque el PSOE la vea con buenos ojos”.

La responsable de Urbanismo también manifestó: “En el PSOE no sabemos si el conjunto debe ser o no BIC, eso lo deben decidir los técnicos. Lo que no es admisible es decir que la protección del edificio es insuficiente”.

El edificio de hecho es Bien de Relevancia Local (BRL) y ahora mismo solo la torre de las Clarisas es BIC. “El edificio se encuentra en el conjunto histórico artístico que sí es BIC y se encuentra en el catálogo de edificios protegidos, lo que significa que solo se permiten pequeñas obras de redistribución”, manifestaba por su parte Arabid, quien añadía: “Otra cosa es que a ustedes no les guste la idea de hotel cultural”, además de defender que desde el PSOE siempre se está “a favor de la protección y puesta en valor del patrimonio y atractivo cultural”.

En un nuevo turno de palabra Pablo Ruz replicaba a la concejala de Urbanismo que “no existen los hoteles culturales. O es hotel o es un espacio cultural. ¿O es que es un hotel temático? Y es privatizar un edificio y el PSOE está por privatizar”, el mismo que “en 2018 dijo que (el edificio) iba a acoger la muestra ibera con la Dama”. “En 2014 el PSOE abrazaba el eslogan Elx no es privatitza”, apuntalaba Ruz.

El concejal popular hacía hincapié no obstante en que “que solo la torre sea BIC, es una anomalía. Que hoy adopte el pleno la decisión del inicio de la tramitación BIC para Clarisas es para proteger y promover la integridad del espacio cultural que es de todos los ilicitanos y no para que una empresa privada se lucre y saque beneficio”.

Ante ello, la titular de Urbanismo aseguró que el BIC “no se pronuncia sobre los usos” y que “sería perfectamente compatible con esa propuesta de convertir las Clarisas en alojamiento turístico. Hay 150 hoteles que son BIC en este país, y también que son patrimonio de la Humanidad. Que se trate o no de un BIC no imposibilita, pero sí puede retrasar los trámites”.

Para Ruz esto no es cierto, porque los edificios BIC de uso turístico, afirmó, fueron promovidos antes de la ley 1985 sobre los BIC.

Vox tomó la palabra a través del edil Juan Antonio Alberdi para afirmar que ahora la Conselleria de Cultura tiene tres meses para decidir sobre esta cuestión y hasta que se declara como BIC suele transcurrir un año y medio de tiempo, además de manifestar que desde el momento en que se inicia la tramitación el edificio ya se protege por si acaso como BIC.

Desde Compromís, Esther Díez declaraba: “Esta ciudad tiene una asignatura pendiente con el patrimonio, más allá de la Dama”, además de recordar que el Ayuntamiento está llevando a cabo la actualización del catálogo de edificios protegidos.

Antes de aprobarse por unanimidad la moción del PP, Ruz volvía a interpelar a Arabid a raíz de sus palabras en el pleno: “Que una antigua capilla del siglo XV se convierta en restaurante no es de recibo”. La reforma propuesta “supone tirar buena parte de la estructura de los años 40. ¿O es que vamos a habilitar habitaciones de lujo en celdas de clausura de monja”. De ahí que desde el PP se manifestara: “Vamos emplear todo nuestra fuerza en impedir esta barbaridad”.