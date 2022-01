El pleno aprueba definitivamente el presupuesto de 2022 de Elche

El pleno de Elche ha aprobado hoy de forma definitiva el presupuesto 2022 tras la resolución acerca de las alegaciones presentadas al mismo. Con votos a favor del PSOE y Compromis, la abstención del concejal no adscrito y los votos en contra de PP, Vox y Cs, el Pleno ha acordado hoy desestimar las alegaciones presentadas por el PP y VOX por no ajustarse a los motivos que establece la Ley de Haciendas Locales y del Real Decreto 500/90 y que son: por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud del precepto legal o cualquier otro título legítimo y por ser manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para los que estén previstos.

Sí que se ha aceptado la alegación del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Alicante (COSITAL) respecto a la asignación de retribuciones del nuevo puesto de viceinterventor. Respecto a las alegaciones del Partido Popular, la concejala de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macià, ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno de incluir en el presupuesto, con cargo a remanentes, el 84% de las propuestas del PP por valor superior a 1,5 millones de euros. Junto a ellas se incluirán en el presupuesto algunas de las propuestas de Cs. Respecto a las propuestas del PP, Macià ha reiterado “nuestro compromiso de incluir en el presupuesto, con cargo a remanentes, el 84% de las propuestas del PP por valor superior a 1,5 millones de euros”. Entre estas propuestas ha mencionado el incremento de las ayudas para emergencia social en 400.000 euros o más dinero para los convenios socio sanitarios. Junto a ellas se incluirán en el presupuesto algunas de las propuestas de Cs. Respecto a las alegaciones de Vox, Macià ha indicado que se han desestimado las ocho alegaciones presentadas, ya que los argumentos propuestos no encajan con ninguno de los tres supuestos establecidos por la ley. No obstante, se ha procedido a llevar a cabo una corrección en los títulos de algunos códigos operativos. Hoy se ha dado cuenta en la sesión plenaria del II Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas 2022-2025 elaborado por la UPCCA (Unidad de Prevención de Conductas Adictivas). Según ha explicado el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, se pretende llevar a cabo acciones preventivas en el campo de las adicciones y de promoción de la salud. Estas acciones están encaminadas a reducir y evitar el consumo de drogas y otros trastornos adictivos los problemas asociados a éste, así como promover hábitos de vida saludable y una cultura de salud que incluya el rechazo del consumo de sustancias adictivas. Valera ha indicado que hay tres niveles de intervención. La prevención universal desarrolla acciones dirigidas de manera general a toda la población independientemente del nivel de riesgo a que está sometida. En segundo lugar, los programas de prevención selectiva que se dirigen a grupos de la población con más riesgo de adicciones. El objetivo principal es evitar el inicio del consumo a partir del fortalecimiento de los factores de protección de los miembros de esos grupos de riesgo (autoestima, solución de problemas...), de forma que estos sean empleados como recursos efectivos contra los factores de riesgo. El tercer nivel es la prevención indicada, que comprende el conjunto de actividades dirigidas a aquellas personas que han experimentado con drogas y muestran conductas problemáticas asociadas a la adicción. Por otra parte, Valera ha explicado que entre las acciones llevadas a cabo por la UPCCA se encuentran los programas de prevención desarrollados en los centros educativos, la prevención en el ámbito familiar (escuelas de familia, reglas sobre el uso del móvil…) o la prevención comunitaria a través de diferentes campañas.