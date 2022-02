Yo, soy Elche

Yo soy una divinidad, por ello no puedo expresarme con vosotros a través del lenguaje, no obstante os anuncio que persuadí a un modesto gramático para que con sus palabras compusiera una hierática alegoría revelando mi gran secreto jamás contado:

Veréis, los minoicos fuimos una civilización avanzada de la antigüedad que desapareció. Nuestros estrechos vínculos maternales nos caracterizaron como una temprana sociedad -Helena- y que significa «la tierra del Sol». El poeta Homero nos mencionó afirmando que participamos en la gran guerra al lado de Troya. Tras nuestra caída frente a los aqueos nos constituimos en los líderes de la Liga Aquea. Pero entonces y de repente, un tsunami destruyó la ciudad y la sumergió en el mar, una catástrofe que durante años los arqueólogos han discutido, sólo que según los escritores antiguos fue consecuencia de la ira del dios del mar: Poseidón.

Se ha dado por cierto que las colonias griegas en la península ibérica no abundaron, de todos modos en el área levantina fueron bastante numerosas. Soy ibérica pero, antes fui una emigrante originaria de Acaya, al norte de Peloponeso, a dos kilómetros del golfo de Corinto. Llegué hasta aquí para fundar una nueva colonia que llevaba mi nombre, eso fue alrededor de los años 600 a. C., vosotros me conocéis como La Dama de Elche. Me encontraron en las cercanías de Elche, en un montículo al que los árabes llamaban La Alcudia, aunque en realidad era su genuino y antiguo nombre dado por los cartagineses. Me representan como a una hermosa mujer ataviada con distinguida ropa y joyas en un espléndido busto. Mi esfinge está tallada en piedra caliza y los expertos la han datado de los siglos V o IV a. C. Por más señas mido 56 cm de alto y 65’08 kg, de peso. Mirad, a nadie le gusta que le llamen con el nombre de otro y a mí suelen confundirme con Cibeles. Ella es una diosa terrenal y se ocupa de las cosechas; en cambio yo desciendo de la alta cúpula del cielo, brillo irradiando los rayos de sol. En la actualidad me exhiben en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid.

Aun cuando todo lo expuesto arriba ya lo damos por sabido, ahora voy a contaros algo que ha estado oculto para la eternidad: Mi nombre, traducido al castellano es Élice y a continuación os doy la asombrosa primicia, transcrito al español significaría: «Hija del Sol». Mirad, es sencillo, se trata de una oración simple: el vocablo -El- se refiere al Sol, era mi madre. Para los ilici nuestra estrella solar no era dios sino diosa. Luego, la voz ibérica de ascendencia griega /iz/ es un caso de tercer grado y supone descendencia. Pero lo más sorprendente y significativo es lo siguiente: la razón por la cual a la vez me llamaron Elche. Mirad, aún sea más conocida como una interjección, la forma -Che- es asimismo el modo «familiar» para referirse a lo joven, póngase por caso nene/a. El término -¡che!- es semejante a exclamar ¡Chi-co/a! Si se prefiere con género epiceno o neutro ¡lo Xi-quet/a! en valenciano para un Elx. Es la razón por la cual en español lo bajo, corto, poco hecho o para lo pequeño utilizaremos profusamente la /ch/. Conste como prueba que a las mujeres jóvenes, asimismo las llamaremos: «Cha/vala», «cha/ta», «mu/cha/cha», «chi/ca», «chi/quilla», etc. Por consiguiente, la ciudad ilicitana al igual que yo misma, la dama, ambas, somos Elche: «La Niña del Sol».