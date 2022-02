Elx no es privatitza

¿Recuerdan? Este fue el eslogan al que el PSOE se abrazó para mostrar su oposición frontal al proyecto de nuevo Mercado Central en 2014. Ahora, y de forma injustificable, el PSOE de Elche y sus socios de Compromis están promoviendo la privatización del antiguo Convento de la Merced para hacer de este un hotel. Se llama cinismo, incoherencia y absoluta falta de escrúpulos políticos.

Antes de explicar nuestra postura debemos aclarar una cuestión importante: hablamos de una privatización de patrimonio cultural, histórico y público. No nos referimos a este asunto como ejemplo de colaboración público-privada en tanto que el espacio ya existe (básicamente desde hace 1.000 años, si tenemos en cuenta los propios Baños árabes) y que es un bien cultural y patrimonial de una relevancia indiscutible. No se trata de colaboración público privada (tal y como la que ha servido para construir la práctica totalidad de los parkings subterráneos de Elche) sino la privatización de un bien patrimonial de primera magnitud. Cerrándolo para la conversión de Santa Lucía-la Merced en un hotel no sólo estamos trasgrediendo su propio valor sino que lo estamos apartando del uso público que hoy día posee y para el que se promovió su permuta allá por 2005 (consumada en 2011). Se pretende, por tanto, convertir un bien público en un elemento privado y de uso privado y restringido.

¿Por qué nos oponemos a la privatización del Convento de la Merced?

Nosotros, como ilicitanos, no podemos admitir, bajo ningún concepto ni premisa, privatizar un bien patrimonial y protegido que es, sin duda, el único exponente vivo de edificio que, permaneciendo, ha explicado y sigue explicando la evolución histórica de la ciudad en el ultimo milenio. Consideramos esta privatización un error. Nos parece, por tanto, una afrenta brutal a nuestro patrimonio y ya son muchas las entidades y personas que han manifestado su oposición a esta barbaridad.

Hemos de añadir a este respecto que en el propio convenio de permuta por el que se transfiere la propiedad del edificio, el propio Ayuntamiento de Elche se obliga a promover el uso cultural exclusivo en este espacio. Es decir: se permuta el bien para hacer de este un elemento cultural municipal abierto a todos los ilicitanos. Convirtiendo este edificio histórico en un hotel se estaría contraviniendo la propia naturaleza de la permute que se consumó en 2011, con un gobierno del Partido Popular.

Y es que nuestra llegada al municipal en 2011 supuso un verdadero cambio en la gestión y visión que del patrimonio cultural se había desarrollado por parte del consistorio en los años anteriores. Así fue creada el área de Patrimonio Cultural dentro de la propia concejalía. El objetivo era «despatar» y poner en valor el ingente patrimonio histórico de la ciudad que se hallaba en situación precaria. Se comenzó a elaborar un plan integral de desarrollo patrimonial, para lo que se puso en marcha la denominada Mesa municipal de Patrimonio. Así, el gobierno municipal presidido por Mercedes Alonso decidió acometer una reforma sencilla del convento que permitiera abrir éste como espacio cultural.

Así se procedió a la consolidación de muros en claustro del siglo XVIII muy deteriorados por las humedades del suelo, se rehabilitó el precioso huerto interior, apertura de la capilla y del antiguo locutorio como espacio interpretativo de la historia del edificio; se instaló nueva iluminación interior de todas las partes visitables y se acometieron excavaciones que permitieron contemplar la antigua solería del claustro junto al primitivo acceso a los Baños desde éste.

Fue un lavado de cara que permitió abrir el edificio, ahora sí, para la ciudad como sala de exposiciones abierta (claustro), espacio para conciertos al aire libre (huerto) y sala multifunciones para la capilla. La actividad cultural en el edificio fue frenética en esos meses.

Pero con el cambio de gobierno en 2015 esta interesante actividad cultural, pese a la inversión realizada, fue languideciendo hasta la actualidad. Cerrado desde 2018. Sin voluntad alguna por rehabilitar un espacio que urge, de forma inmediata, una intervención que garantice su propia salvación como bien de todos los ilicitanos; como, quizá, el edifico más relevante del patrimonio local. A pesar de las promesas y de la declaración de intenciones, a pesar de haber incorporado en el primer proyecto de fondos EDUSI la rehabilitación de la capilla con una consignación de 900.000 euros (y que hoy día ya no existe dicha partida), PSOE y Compromis han vuelto a abandonar el edificio.

¿De verdad queremos hacer de un espacio que podría ser emblema de nuestra oferta cultural un hotel? ¿De verdad que queremos asumir que, ante la incapacidad de nuestros gobernantes, esta es la mejor solución? La conservación del patrimonio histórico es un deber de las administraciones públicas, máxime cuando su titularidad es pública. ¿Excusamos la vulneración de esa obligación por parte de González por supuesta rentabilidad económica? La conservación y gestión del patrimonio cultural NO TIENE QUE SER RENTABLE. Me causa extrañeza que algunos hablen de rentabilidad para justificar este atropello ¿Es «rentable» el MAHE? ¿Es rentable Santa María? Qué falacia. Parece mentira que partidos de izquierda estén promoviendo la destrucción parcial de un bien cultural que es de todos. El dinero público está para proteger nuestros bienes históricos. Es una obligación legal. Como es una obligación legal y moral que el Ayuntamiento de Elche promueva la rehabilitación de un bien que es propiedad de todos. ¿Y qué hacemos dentro de 50 años cuando concluya la concesión? ¿Se hace cargo el ayuntamiento de un edificio convertido en hotel? No hablamos de un parking o un mercado que puede ser gestionado por una institución pública.

Lo decimos con rotundidad: no cuenten con nosotros. Y advertimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para paralizar esto. Y lo anunciamos con claridad: si en 2023 los ilicitanos nos dan su confianza, rehabilitaremos el edificio para devolverle su esplendor y poder gozar, todos, del Convento de Santa Lucía como parte esencial del patrimonio cultural de este Elche nuestro; como un espacio para la belleza, la cultura y la creación. Lo hicimos y lo volveremos a hacer.