José Antonio Espinosa: «La mayoría de las nuevas estafas piramidales están relacionadas directamente con criptomonedas»

¿Puede resumir brevemente el funcionamiento de las estafas piramidales que tanto están proliferando en internet?

Las estafas piramidales se caracterizan por ofrecer una gran rentabilidad al invertir en negocios aparentemente seguros y que, muchas veces, no existen. La rentabilidad que inicialmente recibe la víctima no deriva de la actividad de la empresa, sino de los inversores que posteriormente se incorporan. Estos nuevos inversores pagan a los que estaban previamente. Así se alimenta la base de la pirámide, los que están abajo cada vez son más. Este modelo piramidal conduce siempre al colapso, porque al aumentar la base también aumenta la necesidad de ingresos, hasta que es prácticamente imposible.

¿Cuáles son las diferencias entre una empresa multinivel y una estafa piramidal?

La venta multinivel es un método de comercialización de productos que está regulado por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. El fabricante o el comerciante pone sus bienes en el mercado a través de una red de agentes. Ellos se organizan y su beneficio proviene del margen del producto que se vende al público. Se establecen porcentajes en función de las ventas en proporción a los clientes que son capaces de captar. Pero siempre derivan de un producto real.

¿Puede citar algún ejemplo?

Esto es habitual en el ámbito de la cosmética o en las famosas reuniones de tupperware. La gran diferencia es que las estafas piramidales adoptan la apariencia de este tipo de negocios, con la salvedad de que el producto no existe. La ley prohíbe expresamente la venta piramidal porque dice que es nula de pleno derecho. La define como aquella en la que se reciben ganancias provenientes de inversiones de otros.

¿Desde cuándo se practica?

Durante mucho tiempo se les llamaba «esquemas Ponzi», en relación al italiano Carlos Ponzi, que realizó una en los años veinte del pasado siglo. Hay antecedentes previos. Las primeras se produjeron en Alemania en 1869 y en España, cuando Baldomera Larra creó la Caja de Imposiciones en 1875. Por lo tanto, vemos que esto ya venía ocurriendo desde finales del siglo XIX. La más conocida desde entonces hasta la actualidad ha sido la de Bernard Madoff, el mayor caso de fraude financiero del mundo, con más de tres millones de afectados.

¿Cómo está regulado todo esto en el Código Penal?

No existe una regulación específica, se castiga a través del delito de estafa. Como suele haber muchas cantidades defraudadas, se suelen aplicar los tipos agravados de estafa. Podría haber un modelo concreto por sus particularidades. Aunque con el delito de estafa sobra para castigar.

¿Cuál es el colectivo más vulnerables ante las estafas?

Se trata de gente que dispone de algún tipo de capital, de un saldo para invertir. No tiene que ser muy grande, pequeños ahorradores o personas que han recibido un ingreso por un despido, un accidente o una herencia. Es fundamental que tengan cierta capacidad económica. En las últimas en las que he participado como abogado se pedía entre 3.000 y 5.000 euros. Es un dinero que no se utiliza y que está disponible para hacer la inversión. En cuanto a los perfiles, son muy diversos. Suele ser gente que no tiene grandes conocimientos financieros, lo que no quiere decir que no tenga ningún tipo de formación.

¿Dónde se encuentra la base para llevar a cabo los engaños?

Suele estar en la confianza, familiares y amigos que aconsejan la inversión. Buena parte del negocio consiste en captar nuevos inversores y el que está convencido de que está ante un negocio legítimo se lo ofrece a sus amistades. Es muy habitual que las víctimas participen en el reclutamiento de nuevas víctimas. Esto produce perfiles muy heterogéneos, desde empresarios que no tienen relación con negocios financieros hasta profesionales, funcionarios o pensionistas.

¿De qué manera se difunden las estafas en el mundo digital?

Internet ha permitido un crecimiento exponencial de este tipo de estafas. Permite captar a víctimas en todo el mundo. Lo vemos en foros de inversión, en anuncios en redes sociales, en portales de noticias... Se cuentan casos de personas que han sido capaces de enriquecerse en poco tiempo, con testimonios de supuestos inversores, cadenas de correo, podcast que glosan las bondades de estos negocios... Sin hacer una búsqueda muy exhaustiva es fácil encontrar contenidos de estas características.

En este sentido, es inevitable hablar de las criptomonedas...

Con ellas se producen estafas por la falta de regulación. Ahí si que habría que hacer un esfuerzo regulador, porque no están respaldadas por ninguna entidad pública ni hay bancos detrás. Se mezclan con mucha facilidad las criptomonedas reales con aquellas que representan un fraude. Urge una regulación. En los últimos tiempos, la gran mayoría de las estafas piramidales están relacionadas con divisas digitales.

Las personas que realizan este tipo de fraudes, ¿cuentan con impunidad para actuar?

No. Se está juzgando y condenando a muchos integrantes de estas redes. Es cierto que la posibilidad de actuar en todo el mundo dificulta las investigaciones policiales y los procedimientos judiciales. Las cuentas en las que se hacen las transferencia suelen estar en países como Estonia, Suiza o China o son a través de bancos online. Aunque se juzgue y se condene a determinados escalones de la pirámide, en ocasiones no se alcanza la cúspide. Para no caer en estos negocios hay que desconfiar de la rentabilidad fuera de mercado que ofrecen y de la opacidad de su actividad.