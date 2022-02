El PP de Elche exige la rescisión inmediata del contrato de la residencia de mayores de Altabix

La concejal del grupo municipal popular Loli Serna ha criticado la "dejadez absoluta" de PSOE y Compromís con los mayores de la residencia de Altabix, unos mayores que "son víctimas de una izquierda más preocupada de lavar su imagen y sus luchas internas que dar dignidad a la vida de unas personas".

Serna ha declarado que “hace una semana que González y sus concejales afirmaron en el pleno que no era urgente abordar la crisis sanitaria que vive la residencia de Altabix, una residencia que ha visto cómo han fallecido, en la última ola que ha azotado sus instalaciones, siete mayores por la desidia y abandono de la consellera Mónica Oltra y de González”.

“Oltra y González son los culpables políticos de que, a día de hoy, no se hayan contratado más enfermeros, de que el 40% de los radiadores estén inservibles, de que las puertas de emergencias no estén operativas, que las camas articuladas no funcionen e incluso que no se hayan implantado los protocolos, o que haya mayores desnutridos y desatendidos tal y como nos trasladan sus familiares. Su indiferencia está teniendo consecuencias muy graves, su indiferencia está matando a personas”

“¿Qué responsabilidad está asumiendo Oltra? ¿Dónde está la Oltra que hacía ruedas de prensa con camisetas exigiendo responsabilidades? ¿Dónde está González, alcalde de Elche, velando por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos? Se lo voy a decir yo: Mónica Oltra intentando lavar su imagen por los abusos a menores perpetrados por su exmarido y que estaban bajo la tutela de su Conselleria y González luchando por su supervivencia política en un partido resquebrajado por las luchas internas”.

La edil ha manifestado que “en el pleno celebrado la semana pasada la izquierda apelaba a que no era el foro adecuado para tratar el desastre en la gestión de la residencia de mayores, una semana después seguimos, igual que los familiares, usuarios y trabajadores, esperando a conocer cuál es el foro correcto” – Serna continuaba- “si algo ha quedado claro en la tragedia que viven en la residencia de Altabix es que los que venían a salvar a las personas, a darles dignidad y a cambiar las cosas, han sido unos hipócritas y unos cínicos”.

Desde el Partido Popular exigen encarecidamente que se inicien los trámites para la resolución del contrato como consecuencia del reiterado incumplimiento de las obligaciones de atención socio sanitaria a los residentes y usuarios y que por decencia lo hagan cuanto antes.