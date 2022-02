Volem Palmerar critica el "cambiazo" de zona verde que va a hacer el bipartito para consolidar el mercado en la ladera

La modificación del Plan General para que está tramitando el equipo de gobierno para dejar el mercado provisional de forma permanente en la ladera del río, a cambio de crear sobre el "papel" una zona verde en el huerto de palmeras de el Matadero, junto a L'Escorxador, ha empezado a movilizar a colectivos ilicitanos alegando contra los planes municipales. Volem Palmerar ha dicho que propuesta actual del Ayuntamiento es "ociosa, confirmando de nuevo que sólo responde a una necesidad para justificar el “cambiazo” que se quiere hacer con la zona verde del mercado provisional".

La asociación defensora del Palmeral ha pedido a PSOE y Compromís detener la modificación conjunta del documento urbanístico que afecta no solo a estas dos cuestiones, sino también a las Clarisas, donde el Ayuntamiento quiere cambiar el suelo de cultural a servicios y al Mercado Central, donde se va a crear una zona de restauración protegiendo y poniendo en valor los Baños Árabes y el refugio de la Guerra Civil.

Volem Palmerar alega que esta modificación del Plan General hay que anularla por "no contar con la documentación exigida al no aportar un Informe de Sostenibilidad Económica ni una Memoria de Viabilidad Económica, justificada por su innecesaridad, lo que no es más que un subterfugio para evitar el cumplimiento de la exigencia legal". Añade que con ella se produce una infracción de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral (Art. 8, Usos Permitidos y Art. 10, Planeamiento). Y advierte que hay una "utilización de un mecanismo urbanístico inadecuado, por razón contraria a la del interés general, cual es el de la Modificación Puntual del Plan General, para legalizar una actuación ilegal previa, la de construcción de un edificio en una zona verde".

Volem Palmerar se queja de que el Ayuntamiento haya propuesto una modificación puntual del PGOU, para cuatro cuestiones distintas, "que podrían haberse tramitado de forma individual lo que hubiera permitido a la ciudadanía conocer mejor, y posicionarse más concretamente sobre cada una de ellas. Mezclar temas distintos en un mismo expediente parece buscar que alguno de ellos pueda pasar más desapercibido que otros, cuando no una suerte de trilerismo urbanístico que hace aparecer y desaparecer hoteles donde no los hay y jardines donde los había, o trocar huertos en zonas verdes no es el mejor ejemplo de transparencia", apunta su portavoz, Susi Gómez.

La asociación ha reiterado su denuncia sobre la "despreocupación crónica que el Ayuntamiento de Elche ha tenido por buscar una mayor protección normativa sobre el palmeral. No sólo no ha revisado el PGOU de 1998 sino, lo que nos parece más grave, ha sido incapaz de adaptar a dicha normativa la declaración del mismo como Patrimonio de la Humanidad, en el año 2000. Ha seguido priorizando la normativa urbanística aprobada antes de dicha declaración, con evidente desinterés de adoptar medidas más restrictivas y proteccionistas. De haberlo hecho, en su momento, podrían haberse evitado no sólo afecciones negativas acontecidas en el mismo, sino que sería innecesaria la modificación puntual que el Ayuntamiento plantea en el L’Escorxador ya que dicha parcela estaría totalmente calificada como palmeral histórico, en base a lo considerado por la UNESCO", advierten.