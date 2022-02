en aguas depuradas, se debe mejorar

Que estamos en una zona donde el agua no abunda es una evidencia. Por eso se ha buscado, siempre, la mejor manera de aprovechar un recurso tan escaso y fuente, por otro lado, de frecuentes conflictos entre diferentes territorios. Ya se sabe aquello de que «el agua es de las cosas que más quema», máxime si se politiza de forma partidista, como se viene haciendo desde hace años.

Por ello resulta tan llamativo que, en el tema del aprovechamiento de aguas residuales depuradas, los datos valencianos empeoren cada año. Que este tipo de aguas, tras ser tratadas, son un recurso esencial para la agricultura está claro (el 91% de ellas se consumen en ése sector). Choca, en cambio, que el Consell no dedique más inversión a esta tarea para aumentar su reutilización (en 2020 el volumen de inversión, en obra ejecutada, ha disminuido un 31%). Ello permitiría disponer de más recursos para el campo, recarga de acuíferos sobreexplotados o mejora de espacios naturales degradados. Aunque, lógicamente, también hay que defender políticas de desarrollo más sostenibles.

Con la llegada del Botànic, y tras comprobar la poca importancia que el PP había prestado a este tema en sus 20 años en la Generalitat, el nuevo Consell declaró que era su voluntad duplicar el volumen de agua depurada destinada a su reutilización, lo que parecía un objetivo necesario y razonable. En 2015 se había destinado a tal fin el 31% del agua depurada.

Incomprensiblemente, y según la Memoria de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), en 2019 se reutilizó el 29,53% y, lo que es peor, en 2020 el 25,90%. Si tenemos en cuenta que, en 2020, se depuraron 464 Hm3 de agua, significa que sólo 120 Hm3 tuvieron un aprovechamiento directo, el resto, nada menos que 344 Hm3 (todo un señor trasvase) no se pudieron reutilizar eliminándose, en gran parte, a través de emisarios submarinos al mar, con el consiguiente despilfarro de tirar aguas parcialmente depuradas y con posibles afecciones al medio marítimo. Curiosamente, y sólo para reparaciones de emergencia de estos emisarios, la entidad gastó más de 5,5 millones de euros ese año.

Probablemente, si en las EDAR valencianas el agua se depurara mejor, y se hubieran creado los medios que facilitaran el transporte de la misma a los espacios donde más falta hace, el porcentaje de reutilización sería mucho más alto.

En lo que respecta a Elx tenemos el dudoso honor de albergar una de las grandes EDAR, la de Algorós, más problemáticas de la Comunidad. Sus quejas de olores, deficiente tratamiento, excesiva salinidad, etc. son crónicos. Los datos muestran que el número de incidencias aumenta cada año: En 2020: 167 casos; en 2019: 162 y en 2018: 118. Los vertidos incontrolados que allí llegan, de origen orgánico mayoritariamente, afectan a su rendimiento. Alguien debería explicarlo.

La Consellería anunció el pasado mes de julio su propósito de ejecutar una fuerte inversión, que se cifraba en 50 millones de euros, para remodelarla íntegramente y eliminar todos los problemas que venían afectando a dicha planta y que posibilitarían un tratamiento más adecuado para su más correcta reutilización.

El pasado mes de noviembre se anunció el interés suscitado, entre las empresas interesadas, para la licitación del proyecto constructivo para dicha remodelación.

Es de esperar que la tramitación del expediente no se detenga. Es una inversión importante y muy necesaria. Sería lamentable que, por no destinar los recursos necesarios en la Generalitat, el proyecto no se desarrollara. Confiemos en que la actual consellera Mollà, conocedora del tema, lo consiga formalizar. Hace años que se prometen soluciones desde Consellería y Ayuntamiento, y de ahí no se pasa.

El agua depurada es un recurso útil, que no puede seguir despilfarrándose como se viene haciendo históricamente en el País Valencià, con la falta que hace usarla bien.