El misterio de la Dama se resuelve el día 15: el alcalde visita Bellas Artes pero ya no habla del préstamo

El próximo martes el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre, recibirá en su despacho en Madrid al alcalde de Elche, Carlos González, para que éste sepa de primera mano qué le pasa al busto ibero, así lo acaba de confirmar hace unos minutos el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado. Hoy se cumplen doce días desde que Sastre enviara una escueta circular al regidor advirtiéndole que la pieza se encontraba en un "delicado equilibrio", según un informe realizado por los técnicos en época de su antecesora, Dolores Jiménez Blanco, quien dimitió en noviembre. Dicho informe, a día de hoy, no ha sido remitido por Bellas Artes al Ayuntamiento que no sabe nada más al respecto. Algunos ediles mostraron al diario su malestar por este hecho. La misiva de Sastre se produce después de que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana hayan solicitado a Madrid la cesión a la ciudad del busto ibero en el último trimestre de 2022 y por un periodo de seis meses. La ocasión para solicitar el préstamo es el hecho de que este 4 de agosto se cumplen 125 años de su hallazgo en el yacimiento arqueológico de La Alcudia. Pese a que será en verano cuando se celebre la efeméride, el alcalde siempre se ha referido al préstamos en fechas posteriores aprovechado que la pretensión del Ayuntamiento ilicitano es la de realizar fastos en los meses siguientes. El reencuentro con la Dama también se haría coincidir con una mejora del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) que sigue adelante a día de hoy.

El regidor, que no ha vuelto a realizar declaraciones desde entonces, ha asegurado hoy, después de que ayer el Ministerio de Cultura asegurara que va a analizarse en otro informe el estado de la Dama de Elche, y de otras dos piezas de patrimonio nacional, también de arte ibero, como son la Dama de Baza y la Dama del Cerro de los Santos, que "cualquier iniciativa que adopte el Ministerio para conocer el estado (de la Dama) es positivo y necesario tras las noticias puestas de relieve por el propio Ministerio que advertía de los riesgos", en referencia a la nota de hace dos viernes que le remitió Sastre. González ha añadido que "cualquier análisis para saber qué le pasa es importante. El martes mantendremos una entrevista con el director fundamentalmente por interesarnos sobre cuál es el estado (tras la citada misiva) y qué objetivos se persiguen con este informe encargado". El regidor no ha hecho referencia alguna a que la voluntad de Elche es la de avanzar en el préstamo, pese a lo que manifestó hace dos semanas. De hecho ha dicho que "seguimos trabajando con la máxima seriedad, en este caso para saber cuál es el estado de conservación de esta joya del arte ibero. Eso es compatible con un segundo informe en el que se quiera profundizar en conocer con el máximo rigor y detalle la situación de la pieza. Es compatible y congruente. Conocemos las circunstancias, vamos a hablar con el director general, vamos a saber qué se sabe y qué se va a hacer. No ponemos en tela de juicio que existe dicho informe".

El diario ha contactado en diversas ocasiones estas dos semanas para conocer dicho informe, que el alcalde aseguró que se haría público, pero que ni tan siquiera él tiene. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes no han hecho declaraciones al respecto. El presidente de la Generalitat Valenciana, quien se integró en la comisión para que el busto retornara a Elche a finales de año, se mostró molesto hace dos semanas por este informe porque en diciembre mantuvo una entrevista con el ministro de Cultura, Miguel Iceta, cuando dicho informe ya estaba realizado y donde supuestamente se pone en duda que la pieza esté en buen estado, y salió de allí asegurando que había encontrado muy buena sintonía para que fructificaran las negociaciones.

El asunto se ha polemizado tanto que el propio director general de Bellas Artes tendrá que acudir al Senado para dar explicaciones en la comisión de Cultura porque así lo ha pedido el senador de Compromís Carles Mulet, quien también quiere que Dolores Jiménez-Blanco, su antecesora en el cargo, y el director del Museo Arqueológico Nacional, donde se conserva la pieza, den explicaciones de qué está pasando.