"Tirón de orejas" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche por su falta de transparencia

El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Elche, Francisco Javier García Mora, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de "un nuevo varapalo que las instituciones han dado al gobierno municipal de PSOE y Compromís por su falta de transparencia", ha explicado el PP en un comunicado. Según el edil popular, todo nace de una solicitud que hizo el 4 de mayo el grupo popular al equipo de gobierno para "tener acceso a la copia digital de los planos y mediciones de las obras ejecutadas mensualmente integradas dentro del contrato de actuaciones de la ciudad y que versa mayoritariamente sobre el asfaltado de la vía pública". Según ha explicado el edil popular, el equipo de gobierno nunca les contestó a dicha petición por lo que, "tras no recibir contestación del gobierno municipal, reiteramos nuestra solicitud el 19 de junio de la que no obtuvimos respuesta”.

García Mora ha explicado que “la información y documentación que solicitamos era clara y detallada y la pedimos porque el pliego que el Ayuntamiento elaboró la recoge, por lo que no entendemos que se nos negaba. Ante este hecho, no tuvimos otra opción que, para velar por nuestros derechos, acudir al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.

"Falta de respeto"

Mora ha denunciado que “nuestro asombro es que cuando el Consejo de Transparencia remitió al Ayuntamiento escrito de alegaciones este comunicó que nos había ofrecido la información cuando es falso, quedando de manifiesto su falta de respeto tanto a las instituciones como a los concejales de este ayuntamiento”. “La resolución del Consejo de Transparencia es contundente y que de manera expresa dice: "este Consejo constata que la respuesta remitida por la Administración requerida fue inusualmente extemporánea, toda vez que se materializó el 5 de octubre de 2021,esto es: cinco meses después del inicio del procedimiento, lo que quintuplica el plazo máximo” y prosigue “pero es que resulta que también por lo que hace a lo primero hay indicios para suponer que la respuesta de la administración requerida no fue la debida”.

El concejal ha aseverado que “estamos ante un nuevo varapalo de una institución al Ayuntamiento por su falta de transparencia. Ahora, el Consejo de Transparencia, se suma a Síndic y Tribunales y declara la opacidad de del gobierno municipal de PSOE y Compromís. No caben las excusas, la actitud caciquil de González y sus concejales para impedir que ejercitamos nuestra labor fiscalizadora no tiene límites. Mienten a la oposición, mientes a los ilicitanos y mienten a una institución como el Consejo de Transparencia”.

Se da la circunstancia de que en los últimos años el Ayuntamiento de Elche había recibido galardones, precisamente, por su transparencia, como por el ejemplo el de su web municipal, que les dieron en 2019.

“Los que venían a dotar de transparencia a las instituciones han resultado ser unos hipócritas que han hecho todo lo contrario. Desde el Partido Popular exigimos que se no remita de manera inmediata toda la información y documentación que exigimos para fiscalizar la ejecución del contrato de mejora de viales públicos presupuestado en 2.500.000 euros. No pedimos nada que no se contemple como obligatorio en los pliegos del contrato. ¿tienen algo que ocultar el equipo de gobierno?” ha concluido Mora