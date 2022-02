«La filosofía de los estudiantes de la UMH de Elche ha cambiado, ya no tienen miedo a trabajar fuera»

¿Cómo afronta la Universidad Miguel Hernández (UMH) su vigésimo quinto aniversario?

Es una celebración que nos va a ocupar todo el año natural, no se va a hacer en un curso académico. La comisión creada que presido cuenta con la participación de tres vicerrectorados más, los de Infraestructuras, Cultura y Deportes. También están presentes servicios como los de Comunicación, Extensión Universitaria o Protocolo y la Delegación de Estudiantes. Juntos vamos a impulsar actividades todo el año para conmemorar el 25 aniversario. Ya hemos creado el logo y la UMH se abre a cualquier acto que nos puedan proponer que vaya más allá de lo institucional.

¿De qué manera se canaliza esta apertura de propuestas?

Queremos que el aniversario sea participativo y por eso realizamos un llamamiento a la comunidad universitaria para que se hagan las propuestas que se consideren. Ya hemos empezado a definir algunas de las ideas que se llevarán a cabo durante el año. La mayoría son muy interesantes. Aunque va haber actividades todo 2022, el momento de máxima concentración llegará en octubre, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario. La idea es que haya mucha actividad y dos o tres ya están cerradas.

¿Puede avanzar algo de lo que ya tienen cerrado?

Vamos a realizar una exposición de fotografías de la historia de la Universidad. Será itinerante por los campus y también la moveremos a los centros de las ciudades. Estamos desarrollando su versión digital en estos momentos. Necesitamos terminar la aplicación informática para el 25 aniversario. Tenemos más actividades, como las que se realizarán en el campus de Sant Joan d’Alacant. La primavera va a ser un momento importante porque en ella queremos recuperar los actos que se pudieron realizar durante las jornadas de bienvenida.

Recientemente iniciaron el proyecto Vida UMH, que estará ligado a la celebración...

Sí, dentro del proyecto Vida UMH realizaremos actividades relacionadas con el 25 aniversario, como conferencias y otros actos que se llevarán al centro de Elche. Y muchas más cosas que estamos preparando y que no puedo contar aún por si tuvieran variaciones. Es importante recordar que las actividades estarán presentes en todos los campus. No nos vamos a centrar solo en Elche, estaremos en todos los puntos de la provincia en los que contamos con presencia.

¿En qué estado de salud considera que llega la UMH a su primer cuarto de siglo de vida?

Estamos en el mejor momento de toda nuestra historia. Hemos tenido las prescripciones más altas de siempre y hemos superado los problemas de la pandemia. Aunque está feo que lo diga yo, somos una de las universidades españolas que mejor ha gestionado la crisis sanitaria. La transformación hacia el mundo digital ha sido tremenda. También hemos mejorado nuestras ayudas. La UMH está de moda, en un gran momento de salud. Y esto no es nada comparado con lo que vamos a seguir creciendo durante los próximos años.

¿Cómo imagina el futuro a medio plazo de la institución?

Siempre vamos a ser una universidad presencial y nuestra calidad va a estar ahí, esa es nuestra bandera. Eso sí, muchos de los aspectos que hemos aprendido sobre gestión y docencia online se van a quedar. Estamos orgullosos del proceso de digitalización que hemos hecho, de la gestión de los expedientes, de las prácticas... Anes de la pandemia las prácticas se tenían que firmar a mano, nuestros estudiantes no tenían firma digital. Hemos creado un servicio entero para dar respuesta a los 17.000 alumnos que tenemos. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo hemos reaccionado ante la pandemia.

¿Qué diferencias ve entre los estudiantes actuales y los de los primeros años de la UMH?

La sociedad va cambiando, hay un salto generacional entre cómo veíamos la vida antes y cómo la vemos ahora. Los estudiantes tienen muchas inquietudes y se preocupan por su futuro laboral. Lo que veo es que ha cambiado la filosofía, que ya no hay fronteras. Muchas carreras tienen el problema de que no hay trabajo y otras cuentan con una demanda enorme. Los nuevos estudiantes no tienen fronteras ni miedo a irse a Madrid o Bruselas.

El campus de Elche llega al aniversario con la urbanización prácticamente completada...

Poco a poco, como no podía ser de otra forma, se ha construido un campus de élite, muy chulo. La verdad es que estamos contentos con las instalaciones que tenemos. Y van a ir a más, con el nuevo edificio de Comunicación Audiovisual o La Valona, por ejemplo. Esta torre pretendemos que sea nuestro edificio emblema, el inmueble que nos represente. Se dedicará a la cultura y tendrá múltiples usos. Hay edificios universitarios que definen a las ciudades y esa es nuestra idea.