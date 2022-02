Pabellón El Toscar, otra vez fuera de servicio

Cuando nos asola una desgracia imprevista se toman las medidas con la mejor voluntad pero con cierto desconcierto, unas son certeras y otras erráticas. Cuando se prolonga el problema vamos aprendiendo y centramos las acciones con dos objetivos básicos, erradicar o minorar el problema y reducir el impacto sobre los ciudadanos. Queremos luchar sin perturbar más allá de lo necesario la vida cotidiana, que cada sacrificio emocional, económico, de ocio o de libertades se justifique por ser necesario e imposible de soslayar. Con la pandemia del coronavirus hemos sido muy tolerantes con las restricciones a nuestra libertad e intimidad. Los más sacrificados han sido los jóvenes y niños, que eran los menos vulnerables y se han visto sometidos a una privación de movimientos que, con la perspectiva que da el tiempo, no se sostiene. Ellos han visto truncado su desarrollo físico, emocional y social en aras de un bien mayor- se supone- y nadie ha pensado en recompensarles o, cuando menos, no dañarles más.

Digo dañarles porque la privación de libertades, la reclusión forzosa en casa, sin contacto con el aire libre y los amigos, en pleno desarrollo ha supuesto una herida mayor de lo que estamos dispuestos a aceptar. Sin ser prolijos, ha devenido en sedentarismo crónico, mayor sobrepeso, una menor expresividad, han reducido su capacidad empática y han adquirido hábitos asociados al mundo virtual aún más fuertes que les ligan a un modo de relación intermediado por internet, ayuno de trato personal directo. No hemos reparado en el aumento de suicidios, autolesiones, conductas patológicas, que tienen como una de sus causas el aislamiento social, emocional y físico. Datos reflejados en los medios de comunicación hablan de un aumento del 250% de los intentos de suicidio entre jóvenes. ¿Nos parece normal?, es sencillo entender que estas situaciones generen estrés en los afectados y cuál es el mejor antídoto contra el estrés…el ejercicio físico. Especialmente si es en compañía de otros y al aire libre.

Pues tras casi dos años de trabas, prohibiciones, restricciones, limitaciones nuestros niños y jóvenes ven que es en ellos en lo último que repara la autoridad competente, ¿o debería decir incompetente? El pabellón El Toscar, donde cientos de deportistas entrenan ha sido nuevamente cerrado para la práctica deportiva con el objeto de destinarlo a vacunódromo de ámbito comarcal, si no me equivoco, pues vienen de otras poblaciones, y parece que han sugerido que seguirá así hasta abril o mayo. Coño, ¿no había otro sitio? ¿Otra vez El Toscar? La pandemia ha arruinado varias temporadas a muchos equipos y deportistas, ha truncado algunas promesas y ha reducido el tiempo dedicado al deporte, tan necesario para los adolescentes (sumemos al estrés la obesidad ligada al sedentarismo impuesto). Otra vez los equipos y jugadores buscando pistas, en horarios imposibles y con reducción de los mismos, sin material adecuado, con menos sesiones por semana. Un desastre que podría ser solucionado.

Pregunto, no podría habilitarse IFA o algún recinto similar – es un punto de vacuna comarcal, vienen de Santa Pola según tengo entendido-, o habilitar unas carpas donde no dañen nuevamente a los deportistas, incluso solicitarlo al ejército que cuentan con material, especialistas y experiencia…y los pagamos todos, liberando así a facultativos que pueden estar en atención primaria, urgencias o dónde haga falta. No sé, pregunto.

Como refleja la ciencia, la mejor medicina contra el estrés es la actividad física, el deporte es hoy el modo en que la expresan nuestros hijos. Por respeto a los jóvenes, por salud, simplemente por su bien: liberen El Toscar.