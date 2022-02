Elche vibra desde Hollywood

Pablo Mirete es imparable. Con solo 24 años parece que se esté comiendo el mundo. Su capacidad de trabajo y de participar en proyectos, independientemente de dónde nazcan en cualquier parte del planeta, le hace ser partícipe tanto de destacadas producciones musicales norteamericanas como de proyectos más intimistas y de presupuesto más corto.

Las bandas sonoras son su pasión, y no le hace ascos ni a películas, ni a cortos, ni tampoco si le encargan el «score» de un videojuego.

«Este último año he estado trabajando como productor e ingeniero de audio en un estudio en Los Ángeles y para otra compañía de sonido también en California. La verdad es que el tiempo pasa volando pero todo lo que está sucediendo con Umbrellas es increíble», confiesa este joven que se formó también en el Conservatorio de Música de Elche, donde están muy orgullosos de su trayectoria.

Pese a la pandemia, pese al confinamiento en los últimos meses, Pablo ha conseguido hilar un proyecto con otro. De hecho, el pasado año se alzó con el Premio Fugaz a la mejor banda sonora, también por el mencionado corto, en lo que podría entenderse como los Goya de los cortometrajes.

«Para empezar, el Premio Fugaz a la mejor banda sonora fue totalmente inesperado y un verdadero honor. Que tantos expertos del cine crean en la música de esta película es para mí una grandísima satisfacción. La banda sonora la compuse encerrado en casa a principios de la pandemia. Por eso, es también un sentimiento extraño que algo que fue creado en un entorno tan íntimo y privado, pase a formar parte de un proyecto con un alcance tal y como lo está siendo el de Umbrellas».

Los Premios Fugaz nacieron en 2017 de la mano de CortoEspaña para premiar lo más destacado del cortometraje español. Divididos en 18 categorías, en los Fugaz un amplio grupo de profesionales del sector, compuesto por más de 450 personas, son los encargados de decidir los galardones. Ahora, aunque sea por un pedacito, Pablo Mirete también es partícipe de este proyecto de animación que este sábado se sabrá si se lleva el «cabezón» o no. Su música la grabó la Budapest Scoring Symphonic Orchestra.

«Lo que también ha sido de un orden de magnitud superior es esta nominación a los Goya. Cuando me enteré, me sentí como en una novela y tuve que llamar inmediatamente a José (Prats) y Álvaro (Robles). Ellos son unos directores fantásticos y se merecen todo el reconocimiento que esté por llegar, pero yo personalmente me doy ya con un canto en los dientes. El poder trabajar a estos niveles y ser parte de un equipo tan potente es una honra y una motivación para continuar creando», confiesa.

Con decenas de proyectos en la cabeza, Pablo tiene que priorizar, pero ahora mismo trata de mantener los nervios con lo que pase en València en la entrega de los Goya.

«De todos modos, pase lo que pase –y deseándole también mucha suerte al resto de cortos nominados– animo a todo el mundo a que le eche un ojo a esta bellísima película. Sé de primera mano todo el talento y cariño que hay detrás de ella y estoy seguro de que quien la vea no se va a arrepentir», subraya.