El Consell Valencià de Cultura "aterriza" en las Clarisas para apoyar su protección como BIC

El Consell Valencià de Cultura ha visitado este martes el convento de las Clarisas para apoyar su protección como Bien de Interés Cultural (BIC). Lo ha hecho de la mano del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, que ha ejercido de anfitrión para mostrar a las dos delegadas de este organismo consultivo el interior del edificio municipal, su estado de degradación y el valor patrimonial que esconde. Es la segunda visita en dos días que se organiza a La Merced. La primera la convocó el acalde, Carlos González, este lunes para mostrar a la Prensa el deterioro del inmueble y reafirmar su apuesta por el hotel.

Las portavoces de la comisión de Patrimonio de este consejo ha anunciado, tras la invitación de los populares, que va a elaborar un informe sobre el convento que servirá para "armar" los argumentos por los que este monasterio ocupado por las monjas hace 17 años merece contar con la máxima protección. Un documento que, si bien, tendrá peso una vez que la Conselleria de Cultura incoee el expediente para la declaración BIC y no antes, porque primero el Ayuntamiento tiene que elevar la petición a la administración autonómica y justificarla con documentación. De ahí que, este consejo haya instado al equipo de gobierno a dar el paso cuanto antes tras la moción aprobada por unanimidad, a petición del PP, en el pleno del mes pasado.

Lo cierto es que el alcalde dijo el lunes, al ser preguntado, que el equipo de gobierno va impulsar "con la mayor celeridad posible el expediente" y descartó interés en "obstaculizar" esta protección máxima, pero no dio fechas. También advirtió que el convento, catalogado como Bien de Relevancia Local ya goza de una protección integral en el Plan General de Ordenación Urbana de 1998.

Y por ello, el PP ha vuelto a meter presión sobre este asunto y a erigirse como el único partido que está haciendo los deberes para preservar esta joya patrimonial de la ciudad que compró el Ayuntamiento hace 17 años. "Tenemos claro que para la salvaguarda del Convento de la Merced no caben excusas de ningún tipo. Por eso, ante la parálisis del gobierno municipal, llevamos la iniciativa para la protección de Clarisas y hacemos lo que González es incapaz de hacer, porque creemos en la preservación del patrimonio, porque nuestros hechos acreditan que creemos en la conservación y preservación del patrimonio cuando gobernamos”, dijo Pablo Ruz.

"Llevamos la iniciativa para la protección de Clarisas y hacemos lo que González es incapaz de hacer"

Ruz incidió en que en estos momentos "no cabe pensar en otros usos mientras no sabemos cómo y qué protegemos. Así lo dice la propia ley, definamos qué se protege y una vez se preserve, hablemos de otras cosas. No se puede empezar la casa por el tejado". Lo dijo en clara referencia a la modificación del Plan General que tiene en marcha el ejecutivo local para favorecer el hotel en este suelo, algo que el PP quiere detener con la declaración del BIC. Ruz aprovechó para defender la actuación de rehabilitación que iniciaron los populares cuando llegaron al gobierno en el el patio, la sala cultural y el claustro, lo que permitió que estas dos últimas estancias estén ahora abiertas al público cuando el Ayuntamiento organiza actos culturales.

También respondió a las acusaciones que un día antes les lanzó el regidor socialista, quien responsabilizó al gobierno de Mercedes Alonso de perder la subvención del Ministerio para rehabilitar el inmueble. "Gracias a esa intervención el convento no se ha caído y lo que nos parece una desfachatez es que González afirme, después de siete años gobernando, que el edificio se cae por culpa del PP", apuntó, además de añadir que esto le parece "un insulto a la inteligencia"

Por su parte, las dos delegadas destacaron del convento que todavía "se puede percibir la vida de la comunidad religiosa entre estas paredes" y dijeron que "este edificio es único y representa parte de nuestro patrimonio cultural ya que quedan muy pocos casos en la Comunidad Valenciana y en España". Coincidieron en la "indudable importancia de un monumento que hay que conservar".