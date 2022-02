Un rodaje clandestino en Elche

El rodaje de la película de Hollywood "The Interpreter", dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por el actor Jake Gyllenhaal, se ha trasladado de otros puntos de la provincia, como Sax o Novelda, a Elche. En concreto, al barrio del Cementerio Viejo de la ciudad ilicitana. Eso sí, quien piense que se trata de un acto público abierto a los ciudadanos, debe cambiar de idea. Los responsables del rodaje son muy celosos del trabajo que están realizando y no quieren que transcienda ningún detalle del filme. Este ha sido el motivo por el que esta mañana se han desplegado grandes medidas de seguridad y se ha dificultado enormemente el trabajo de los medios que han querido hacerse eco del paso por Elche del equipo que encabeza Guy Ritchie.

El personal contratado para la seguridad del rodaje tenía la consigna de que nadie ajeno a la cinta tomara ninguna imagen. De hecho, no han dudado a la hora de ponerse delante de los fotógrafos para taparles su campo de visión. Junto a este personal, los responsables de la película también han contado con la colaboración especial de algunos de los propios residentes en el barrio del Cementerio Viejo, a los que se les ha encomendado que realizarán labores relacionadas con la seguridad y la vigilancia. Estas circunstancias han provocado alguna situación de tensión en la mañana de este martes, lo que ha obligado a la intervención de agentes de la Policía Local para evitar que se produjeran incidentes de mayor calado.

El equipo de "The Interpreter" se puso en contacto con el Ayuntamiento de Elche para solicitar los permisos para realizar el rodaje los días 14 y 15. Finalmente, el lunes no se llevó a cabo la filmación y ha habido que esperar hasta este martes para que se efectuara. Por lo tanto, como estaba previsto que durara dos días, seguramente mañana miércoles contunuará. De lo poco que ha trascendido este martes desde dentro ha sido que su protagonista no se encontraba en territorio ilicitano, quizá con el interés de disuadir a los curiosos que buscaban a Jake Gyllenhaal, aunque posiblemente no fuera cierto.

Documentos

Fuentes municipales aseguran que, junto a la tramitación de los permisos, también se firmaron una serie de documentos de confidencialidad, con el objetivo de que no trascendiera nada del paso de la película por Elche. Las redes sociales jugaron en este caso una mala pasada para los responsables de "The Interpreter", ya que la Policía Local utilizó sus canales de comunicación para informar de que se iban a realizar unas limitaciones al estacionamiento entre las 00 horas del día 14 y las 24 horas del día 15 en el descampado existente detrás del instituto Nit de l’Albà, frente al lateral del Cementerio Viejo, así como en algunas calles interiores del propio barrio.

La Policía Local también añadía en su información que las limitaciones al estacionamiento se producían por la grabación de un largometraje. Ya había trascendido previamente que la película "The Interpreter" se estaba filmando en otros puntos de la provincia, lo que conducía a ella.