La UMH de Elche participa en el libro "Me falta una teta" sobre el cáncer de mama

Entre los objetivos de la ilustradora Vera Yin Yang se encuentra visibilizar, concienciar y transformar a través del arte. Concretamente, mediante sus diseños, la promotora de esta compañía del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de nombre homónimo busca trasladar sus reflexiones y su visión crítica a la sociedad. Para ello, entre otras acciones, esta ilustradora ha trabajado en diferentes iniciativas, la última de ellas, en el diseño de la portada del libro “Me falta una teta”, escrito por la guionista Raquel Haro.

En la obra, esta guionista, que ha trabajado en programas como El Intermedio, cuenta en clave de humor su proceso y sus vivencias desde que le diagnosticaron un cáncer de mama. “Cuando Raquel me contactó me hizo muy feliz. Creo que, aunque cada una a su manera, las dos intentamos visibilizar una realidad, expresar lo que sentimos, lo que vivimos. Me gusta mucho cómo lo hace ella, la forma tan tierna y sincera que tiene de escribir y de contarlo todo”, señala la ilustradora Vera Yin Yang.

Vera Yin Yang fue una de las iniciativas ganadoras de la 8ª Maratón UMH, donde también recibió el reconocimiento concedido por la e-commerce Planetahuerto.es y el servicio de consultoría en materia de Propiedad Industrial o Intelectual de la empresa del Parque Científico de la UMH Agilmark.