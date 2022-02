El cupón de la ONCE deja 175.000 euros en El Pla

Elche vuelve a estar de suerte con la lotería. El cupón diario de la ONCE ha dejado en la ciudad 175.000 euros. La vendedora afiliada a la ONCE Inmaculada Pascual Ruiz ha repartido esta cantidad en cinco cupones premiados que ha vendido desde sus puntos de venta ubicados en la calle Torres Quevedo, número 102, y Pedro Juan Perpiñán, número 80, dos calles situadas en el barrio de El Pla.

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en total 1.610.00 euros entre localidades de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Navarra, en 46 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 15 de febrero. La Comunidad Valenciana también ha recibido premios de este sorteo. En San Vicente del Raspeig (Alicante), el vendedor afiliado a la ONCE Manuel Pedro Chichón González ha repartido 350.000 euros desde su punto de venta situado en la calle Cottolengo, número 2.

En Andalucía, este cupón ha repartido 350.000 euros en Puerto de Santa María, donde Dolores Ceballos ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el Centro Comercial El Paseo de la localidad gaditana. Ceballos, que es afiliada a la ONCE y vendedora desde 2019, tiene su punto de venta ubicado en la línea de caja de Carrefour, dentro del Centro Comercial El Paseo. “Qué alegría por Dios, tengo los bellos de punta, qué ilusión tan grande”, decía emocionada en las primeras horas de venta de hoy. “Lo he visto esta mañana en el Telediario: “¡Que yo lo he dado! ¡Que yo lo he dado! Y me alegro mucho -añade- porque yo vendo para que toque, y se lo he dado a gente humilde que compra cuponcito a cuponcito”.

Y en Doña Mencía (Córdoba), José Arjona ha vendido otros 10 cupones premiados “por todo el pueblo”, repartiendo también 350.000 euros. “Uno trabaja todos los días con la ilusión de dar el premio” -explica Arjona, que es vendedor de la ONCE desde 2014-. Y cuando llega ese día, es una alegría enorme, porque es gente currante, trabajadora, que le viene muy bien. Y esto anima mucho la vida del pueblo porque es una alegría muy grande”, dice.

En la Región de Murcia, la suerte de la ONCE repite por segundo día consecutivo, esta vez en Águilas, donde el vendedor José Robles Cazorla, ha vendido 10 cupones desde su punto de venta en Plaza de España, 12 B, con los que ha repartido 350.000 euros a 10 de sus clientes habituales de Águilas.

El cupón del sorteo de la ONCE del 15 de febrero, dedicado al 75 aniversario de Unicef, también ha dejado premio en Navarra, agraciada con 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 18 de febrero un bote de 32 millones de euros.