"No" del instituto ICIE colectivo de Elche a los proyectos municipales para los mercados, las Clarisas y l'Escorxador

El Instituto ICIE, como observatorio de la ciudad de Elche y su area metropolitana, ha realizado un análisis del documento publicado por el Ayuntamiento de Elche para la modificación puntual de la ordenación estructural del PG, para el cambio de calificación de las parcelas de las Clarisas, el Escorxador, el Mercado Central y el Mercado Provisional y ha presentado alegaciones, ha hecho público en un comunicado.

En su opinión, "la modificación propuesta no justifica que cumple con el interés general ni realiza un análisis desde un punto de vista global de la ciudad. Se proponen cambios estructurales en la red primaria de la planificación de la ciudad y, sin embargo, no se realiza una revisión desde la óptica de una visión global de las directrices urbanísticas. Asimismo, el documento presentado indica que “tras la modificación se incrementan tanto las dotaciones de la red primaria como las de la red secundaria”. Es posible que a nivel documental exista dicho incremento, pero en la realidad de la ciudad no se produce tal incremento puesto que son superficies y dotaciones que ya existen como tales en la actual. La modificación no crea nuevas dotaciones", explican.

Los miembros de ICIE entienden que "un documento que afecta al planeamiento de la ciudad debe incluir necesariamente un informe de sostenibilidad económica y su correspondiente memoria de viabilidad económica. Por el mismo motivo, el estudio de alternativas presentado no es suficiente ya que sólo se analiza una alternativa a mantener la situación actual. Un estudio de alternativas riguroso debe ofrecer varias posibilidades de actuación y debe valorar numéricamente cada una de ellas y seleccionar aquella que presente una mayor puntuación".

Propuesta

El colectivo plantea que el cambio propuesto para la parcela ocupada por el Convento de las Clarisas, incluya una justificación de la no afección a la ficha de protección del edificio (la actual y la futura cuando se amplíe el BIC a todo el edificio). "También proponemos limitar los usos posibles en el edificio ya que el cambio propuesto a la clave 10 implica que en dicho edificio esté permitido cualquier uso clasificado como “servicios”, por ejemplo, una discoteca o un gimnasio", se añade.

Respecto al cambio en la parcela ocupada por el edificio l'Escorxador proponen que se amplíe realmente las superficies dotacionales de la red primaria y la secundaria y no sólo a nivel documental, como comentamos antes, pues esa es la única forma en la que la ciudad sí se verá beneficiada con el cambio.

"El cambio propuesto en la parcela ocupada por el Mercado Central y la ficha de protección planteadaa es quizás el aspecto que más dudas nos genera. El PGOU, en sus artículos 13, 14 y 15, deja claro que todo equipamiento de la red secundaria está sujeto a su área de reparto y este es el caso del Mercado Central. Por tanto, el documento propuesto de modificación puntual del PGOU debe justificar y demostrar la no alteración de los estándares urbanísticos del área de reparto en que se incluye. Además, nos podemos encontrar con la misma situación del edificio Convento de las Clarisas: un cambio a clave 10 implica que en dicho edificio esté permitido cualquier uso clasificado como “servicios”, por ejemplo y repetimos, una discoteca o un gimnasio.

La ficha de protección propuesta para el Mercado Central altera completamente el edificio al eliminar partes importantes del mismo como las fachadas laterales, el forjado de planta primera, la fachada frente a la plaza de las flores o la fachada frente a los baños árabes. Si realmente la intención es proteger el edificio, la ficha de protección no debería permitir la eliminación de ninguno de los elementos del mismo, manteniendo así, una vez rehabilitado, la fisonomía completa que tenía en origen. Se pueden encontrar soluciones técnicas para mantener la fachada oeste y visualizar los restos de los baños árabes. Tampoco está justificada la eliminación de las fachadas laterales en planta baja o el forjado interior de planta primera.

Por estos motivos, la propuesta del Instituto ICIE es modificar completamente la ficha de protección para que la protección del edificio sea real en todo su conjunto o, en caso contrario, eliminar la ficha de protección propuesta y dejar sin efecto la protección del edificio.

Finalmente, un cambio en la parcela ocupada por el Mercado Provisional debería incluir aspectos tan importantes como la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar al tratarse de un suelo dentro del dominio público hidráulico; la justificación de la afección al Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas de Alicante y Elche; resolver si dicho cambio hace definitivo el edificio existente en la actualidad o bien habría que derruir y construir un nuevo edificio; y, por ultimo, al menos, justificar el impacto visual con el estudio correspondiente ya que el cambio propuesto permite un nuevo edificio con dos alturas.

Colectivos como Salvem el Mercat o arquitectos del Ruskin Coffee, también han anunciado en las últimas horas su rechazo a la propuesta municipal, que se anunció a raíz del interés de una empresas por que se le cediera durante 50 años las Clarisas para abrir allí un hotel.