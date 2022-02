El PP acusa al PSOE de ningunear a Elche con la Dama y reprocha al alcalde su falta de peso en Madrid

De "ninguneo" ha tachado el PP la falta de un informe actual sobre el estado de la Dama de Elche que admitió Bellas Artes este jueves al alcalde de Elche. El primer edil aclaró a la salida de la reunión que lo que hay ahora es una "recopilación de análisis" y vio "razonable" que el Ministerio de Cultura diga, tras desaconsejar la cesión hace un mes, que va a realizar un estudio con técnicas actuales.

Los populares consideran que esto evidencia la falta de peso político de Carlos González. "El Partido Socialista ningunea al propio González y juega con los sentimientos de todos los ilicitanos. Hace apenas unas semanas se negaron por carta del ministerio de Cultura a ceder la Dama de Elche basándose en unos informes que el propio gobierno reconoce que no existen. Se ríen de Carlos González y de Elche”, ha criticado la edil Inma Mora.

El Partido Popular ha criticado que la respuesta del PSOE de Elche haya sido "agachar la cabeza y aplaudir a Miquel Iceta" y por eso los ven "cómplices de las mentiras a la ciudad de Elche y cómplices de no poder tener a La Dama en casa". Mora ha dicho que los ilicitanos "no podemos permitir esta burla a la ciudad y el silencio del gobierno de PSOE y Compromís".

Tras las explicaciones que dio el regidor socialista al salir de la reunión en las dependencias del Ministerio de Cultura, el PP ha exigido al equipo de gobierno que le traslade toda la información de la reunión porque no entienden que "venga contento de la capital después de que nos hayan mentido con la existencia de informe sobre la Dama de Elche y que haya sido una solicitud de información por parte del Senador Pablo Ruz la que ha motivado la creación de esa comisión para elaborar un nuevo estudio del estado de la Dama”, sostienen.

Para los populares esto demuestra que "una vez más se les cae la careta al Partido Socialista en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Elche. Llevan siete años prometiendo traer a La Dama y no han sido capaces de cumplir con su palabra, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados. Los ilicitanos están cansados de tanta mentira y de tener un alcalde que no da la cara por su ciudad". La edil Inma Mora ha advertido que el Partido Popular no se va quedar de brazos cruzados "mientras juegan con el patrimonio de la ciudad creando falsas expectativas diciendo que La Dama vendrá a Elche, pero nunca llega”.