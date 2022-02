Elche vive este 14 de febrero, día de los enamorados, uno de sus días festivos marcados en el calendario escolar de la ciudad. El Consejo Escolar Municipal aprobó a principio de curso que los días festivos no lectivos para el curso 2021/2022 serían el 11 de octubre de 2021, 14 de febrero y 4 de marzo de 2022.

Así, estos dos días que quedan de festivos locales de este año según el calendario escolar los niños no tendrán que asistir a clase, pese a que no es un festivo local por lo que los padres sí que será laborable.

Festivos en Elche

Además de estos dos días festivos, este año hay más jornadas en la que los niños no tendrán colegio. Este año el día del padre, 19 de marzo, cae sábado y la Generalitat Valenciana no ha trasladado este festivo a ninguna otra fecha. Así, el siguiente periodo no lectivo lo encontramos en las vacaciones de Semana Santa, que van desde el jueves 14 de abril (Jueves Santo, festivo laboral este año) hasta el lunes, 25, ambos inclusive. El 25 de abril queda marcado como festivo local de Elche ya que se celebra la Festividad de San Vicente Ferrer.

El mes de mayo no cuenta con ningún festivo marcado en el calendario laboral, igual que junio, mes en el que finalizan las clases. Dependiendo de los ciclos o niveles formativos, las jornadas lectivas concluirán en distintos días:

16 de junio: fin de clases enseñanzas deportivas y artísticas de Régimen Especial.

fin de clases enseñanzas deportivas y artísticas de Régimen Especial. 17 de junio: fin de clases en ESO, Bachillerato, FP, Formación de Personas Adultas y programas formativos de calificación básica.

fin de clases en ESO, Bachillerato, FP, Formación de Personas Adultas y programas formativos de calificación básica. 21 de junio: fin de clases en Infantil y Primaria.

fin de clases en Infantil y Primaria. 22 de junio: fin de clases en Formación Profesional Básica de segunda oportunidad.

A modo de apunte, este mes también será festivo autonómico el 24 de junio, Día de San Juan.