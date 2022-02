El Cross Ciudad de Elche vuelve tras diez años de parón

Vuelve a la ciudad una prueba deportiva que no se celebraba desde hace más de una década, el Cross Ciudad de Elche. Esta competición, organizada por el Ayuntamiento de Elche y el Club Juventud Atlético, se ha presentado esta mañana con ánimo de colocar a la ciudad en el mapa del atletismo a nivel nacional.

El lugar elegido para la competición destaca por su arraigo y representación de la ciudad, el Yacimiento Arqueológico de la Alcudia acogerá este torneo para promocionar en el ámbito deportivo, la historia y cultura de Elche.

El Cross, que tendrá lugar entre restos íberos y romanos, tendrá distintas pruebas, que se celebrarán durante la mañana del 27 de febrero, algunas de las más destacadas son el Campeonato Autonómico Escolar para Sub 14 y Sub 16 y el Campeonato Autonómico Federativo Sub 18.

Además, la prueba se abrirá a todo el público interesado, que tendrá que inscribirse previamente en la página web de la Fundación del Deporte Ilicitano.

Quizás, los fundadores de Ilici hicieron sus particulares olimpiadas en La Alcudia, próximamente serán los ilicitanos de ahora los que tomen el relevo.