Elche Parque Empresarial tendrá su propio servicio de "conservación verde"

Elche Parque Empresarial contará, posiblemente desde este mismo año, con un servicio propio encargado íntegramente del mantenimiento y conservación de sus zonas verdes y espacios libres. El coste de esta contrata será de aproximadamente 275.000 euros al año, con una duración inicial del contrato de cuatro años.

El equipo de gobierno no oculta que en algunas zonas de Elche Parque Empresarial no están como deberían estar, sobre todo ahora que acaba de ver la luz el primer edificio del Campus Tecnológico, que ha entrado ya en fase de comercialización. Los alrededores aparecen casi desérticos, con parcelas próximas llenas de matojos, malezas y plantas por podar. No es precisamente la mejor imagen para atraer empresas de referencia. Pero este es solo un motivo. Otro es que desde hace años la entidad urbanística de conservación venía reclamando mejor trato y mayor atención tanto en cuestiones de limpieza como de mantenimiento y conservación.

El concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, indica que el equipo de gobierno se ha propuesto mejorar la conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Elche Parque Empresarial a través de un nuevo servicio que va a sacar a concurso público.

Este se encargará, de manera integral, del mantenimiento de las zonas verdes de este enclave empresarial. realizando todas las labores relativas a la poda de arbolado y palmeras, tratamientos fitosanitarios, desbroce, parterres, zonas libres, riego y conservación de la red hidráulica y de la reposición de ejemplares en función de las necesidades que se vayan detectando con el paso del tiempo.

Cerca de 700 empresas están asentadas en este recinto en Torrellano

“Para ello, el gobierno municipal va a hacer una inversión de 275.000 euros anuales mediante un contrato que va a salir a concurso por varios años”, ha explicado Díez. Hace bastantes años se encargaba Espais Verds, luego se responsabilizó el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento y en la actualidad este servicio de mantenimiento en este espacio en Torrellano se viene prestando por parte de Parques y Jardines y también a cargo de empresas externas.

Elche Parque Empresarial cuenta con 228.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, entre árboles y palmeras hay más de 8.200 ejemplares; más de 1.200 ejemplares de setos y otras especies de jardinería; así como 3.300 metros cuadrados de plantas arbustivas. La idea es que se preste el servicio de lunes a viernes a jornada completa y que puedan estar trabajando en este espacio hasta seis personas empleadas, aunque variará en función de las necesidades, como por ejemplo la poda de palmeras, que tiene lugar aquí una vez al año.

“Con la nueva contrata buscamos eficacia en el trabajo y eficiencia económica, aglutinando en un único contrato todos los servicios para que el Parque Empresarial luzca con la imagen que todos queremos, contribuya al desarrollo económico de la ciudad y que muestre un atractivo aspecto a quienes nos visitan”.

Elche Parque Empresarial es, según recuerdan desde el Ayuntamiento ilicitano, un ejemplo de modernidad en el ámbito industrial y empresarial como centro de trabajo para toda España e incluso de Europa. Aquí se asientan unas 700 empresas y más de 13.000 trabajadores.

Con el nuevo servicio el ejecutivo local pretende que “el parque mejore su imagen y esta corresponda al orgullo que sentimos por él, así como cumplir con los compromisos que tenemos con la entidad urbanística de conservación, que representa a los propietarios del parque, para contribuir a que el día a día de este importante enclave esté en condiciones óptimas todas las mañanas”.

El objetivo del equipo de gobierno es que se pueda adjudicar el contrato este mismo año.