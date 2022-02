El PP llevará al pleno reprobar a Iceta por su negativa a ceder la Dama

El Partido Popular de Elche ha anunciado que va a presentar una moción para reprobar al ministro de Cultura, Miguel Iceta, por la negativa de ceder la Dama a Elche. “Desde el Partido Popular no vamos a permitir que Iceta ningunee a nuestra ciudad, juegue con los sentimientos de los ilicitanos; por no tener la voluntad necesaria para promover la vuelta temporal de nuestra Dama a su ciudad”, ha asegurado su portavoz, Pablo Ruz. “PSOE y Compromís son cómplices de este ninguneo por aplaudir a los suyos en Madrid. Carlos González ha demostrado una vez más su debilidad como líder. El ministro de Cultura no solo se burla de Elche, sino también de González”, ha dicho el popular.

Según Ruz, el PSOE está utilizando la Dama para tapar "el desastre de gestión cultural" de Carlos González. "Han utilizado a La Dama como comodín para tapar sus vergüenzas mientras se consentía el derribo de almacenes Parreño por no haber actualizado el catálogo de edificios, para la privatización de un bien como Clarisas, para tapar que las acequias se nos están cayendo; incluso para mantener cerrada la Torre de Vaillo y el Huerto de Pontos, todo esto con una mesa de privatización que no existe. Hasta la Diputación de Alicante ha tenido que venir a hacer lo que han sido incapaces ellos en siete años con el Plan director de Santa María”, ha señalado. Los populares ven algo sin precedentes que "un ministerio sale a desmentir lo que un alcalde, de un mismo signo político, había dicho horas antes" y consideran que esto refleja "una vez más, el nulo peso de González en el Partido Socialista. Carlos González mintió con la existencia del informe. Debe dejar de hacer el ridículo, no por él, sino porque está poniendo en ridículo y en evidencia el nombre de Elche; y dejar la propaganda, y, aunque sea al final de su mandato, aborde y promueva una política cultural eficiente, ambiciosa e innovadora, que nos coloque donde Elche se merece, porque Elche es cultura”. Pablo Ruz ha reprochado que en los últimos años "hemos venido asistiendo a un verdadero cruce de declaraciones, convertidas en despropósitos, tanto por parte de Carlos González como de los distintos ministros que han estado al frente del Ministerio de Cultura. Se ha hablado de decisiones técnicas que argumentaban la negativa a la vuelta temporal de la Dama, pero también se ha llegado a insinuar que la exhibición en Elche era inminente y que el busto nos acompañaría para conmemorar el 125 aniversario de su hallazgo”. “Todas estas contradicciones políticas han venido a jugar con los legítimos deseos del pueblo de Elche que añora ver a la Dama en su ciudad. La única motivación para negar la vuelta temporal de la Dama a Elche es política. Ha quedado comprobado que, tras el informe técnico realizado en 2006, por el que se pudo traer a la Dama, no ha habido ningún nuevo documento que desaconseje la cesión”, insiste Ruz.