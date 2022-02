C. Tangana graba su nuevo videoclip en Elche con Omar Montes

Elche se ha convertido en el centro de la música urbana española que más vende en la actualidad. Las instalaciones del hotel Huerto del Cura han sido el escenario elegido por el cantante C. Tangana para realizar la grabación de su nuevo videoclip, “La culpa”, un trabajo en el que ha contado con la participación del mediático Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita. La canción ya ha sido publicada con éxito (ocupa el puesto número 1 en la lista de tendencias de YouTube) y supone el adelanto como reclamo del nuevo disco de C. Tangana, “La sobremesa”, una nueva edición de su trabajo “El madrileño”, el álbum que más vendió en España durante el pasado año 2021. Las conexiones del artista con la ciudad ilicitana no se detienen ahí, ya que sus colaboraciones con Niño de Elche han sido una constante. De hecho, el propio C. Tangana es uno de los rostros populares que aparecen en el recién estrenado documental que recorre la trayectoria vital y profesional de Niño de Elche, “Canto Cósmico”.

C. Tangana encabeza el cartel del Spring Festival 2022 en Alicante En el videoclip, de cuatro minutos de duración, C. Tangana y los artistas que le acompañan realizan un completo recorrido por el emblemático hotel ilicitano, situado en pleno corazón del Palmeral histórico de Elche, reconocido por la Unesco. De hecho, en las imágenes del vídeo aparecen varias palmeras singulares, consideradas como las grandes joyas del Patrimonio de la Humanidad. Al ritmo de la letra de “La culpa”, los cantantes hacen uso de zonas como la piscina, las salas de masaje, las pistas deportivas o las habitaciones. Tras el trabajo con el que el pasado año C. Tangana revolucionó la escena musical española y latina, el artista ha regresado en Elche para grabar “La culpa”, en la que la rumba urbana se mezcla con el flamenco. Este es uno de los tres temas inéditos que incluye su nuevo álbum. El cantante y sus compañeros recrean en el hotel ilicitano un entorno imaginario que está a medio camino entre un centro de salud y uno de educación para hombres. Las otras dos nuevas canciones de su disco publicado este mismo viernes son la bachata “Bobo” y el son cubano “Te venero”. Recién estrenado el videoclip, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de comentar algunos de sus detalles más llamativos. Una cuestión que ha llamado la atención es que en un instante del vídeo aparecen once personas, de las cuales todas dan palmas menos C. Tangana. Algunos de sus seguidores han bromeado con esto, ya que en un trabajo previo que grabó con Antonio Carmona fue acusado de dar las palmas a destiempo y no saber llevar el compás flamenco. Otro hecho que ha llamado la atención en el particular universo de las redes sociales sobre el videoclip grabado en Elche ha sido que tanto C. Tangana como Omar Montes y el resto de los participantes aparecen con el mismo chándal blanco. Dos de los artistas más populares de la actualidad en España, a la par que polémicos, se han dado la mano en esta colaboración para ofrecer su particular revisión de la masculinidad. Omar Montes protagoniza su propia docuserie, ‘El Principito’, en Prime Video El lanzamiento del nuevo videoclip y el disco “La sobremesa”, un trabajo que también cuenta con la colaboración del director de cine Carlos Saura, viene acompañado por la gira “Sin cantar ni afinar” que C. Tangana está realizando por diversos puntos de la geografía española. En este tour se incluye la actuación como cabeza de cartel en el Spring Festival, que se celebrará en Alicante los días 27 y 28 de mayo. Junto a las fechas anunciadas en España, el madrileño también recorrerá América Latina y realizará una parada en Londres.