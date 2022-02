«Cuando abrimos el libro político arrasaba. Después el erótico tuvo su época hasta que ganó la novela»

¿Cómo ha llegado a la jubilación tras haber dedicado más de cuatro décadas a Ali i Truc?

Con una sensación de satisfacción total. Me tendría que haber jubilado hace siete años y he estado trabajando hasta los 72. En el momento en el que me tocaba estábamos un poco hundidos por la crisis económica y me resultaba complicado encontrar a alguien y convencerle de que este negocio iba bien pero ahora cada vez peor. Desde 2016 las ventas se han estabilizado e, incluso, suben ligeramente. Ya llevaba un par de años buscando a alguien que me sustituyera para no tener que hacerlo deprisa y corriendo.

Al final, ¿de qué manera tomó la decisión definitiva?

Tenía mucha presión familiar ya. Mi mujer tiene cinco años menos que yo y ya estaba jubilada desde hace tiempo. Mi obsesión era dar continuidad a la librería, cerrar hubiera sido un drama. En la Navidad de 2020 David Reche presentó un libro en Ali i Truc y hablando con él se me ocurrió comentarle el periodo en el que me encontraba. Le sorprendió pero le hizo tilín. Así que el 31 de julio del año pasado cerramos el inventario y se ha quedado con los trabajadores, el local alquilado y las existencias saneadas.

Al margen de la actividad de la librería, Ali i Truc ha llamado la atención los últimos años por las cenas literarias que organiza con grandes escritores...

Es algo que hemos venido haciendo los últimos cinco o seis años. Al principio no teníamos esa faceta, aunque por las instalaciones de la librería pasaron nombres como Molina Foix, Montserrat Roig, Sánchez Dragó o Santiago Posteguillo. Tuvimos esa vocación desde el primer día y los últimos años nos inventamos las cenas literarias. En la librería llegamos a meter a más de cien personas pero con estas cenas estábamos más cómodos.

¿La gente le para por la calle para que le recomiende libros?

Alguna vez sí que me han parado, sí. Desde mi casa a la librería, a la que sigo acudiendo, saludo a mucha gente. Soy conocido entre la minoría que lee. He mantenido un trato cordial con todo el mundo y he hecho muchos amigos, más conocidos y algún enemigo al que no he tratado bien. Tampoco he recibido amenazas, eh. En la librería sí que me piden recomendaciones y hay gente que me llama para hacerme consultas. Sigo atendiendo al teléfono y, si no puedo hacerlo, les derivo a la librería.

En más de cuatro décadas de negocio, ¿cuáles han sido los grandes cambios producidos?

El primer impacto fue por el cambio de gustos, de tendencias. Cuando empezamos, los libros políticos arrasaban. Vendimos libros prohibidos sobre ETA o El libro rojo del cole, que rememoraba al Libro Rojo de Mao. La literatura erótica tuvo después un momento muy corto y la siguiente tendencia fue la de la novela. La llegada de internet se cargó todas las ventas de libros de carreras técnicas, como Arquitectura, Derecho o Económicas.

«La gente a la que le gusta leer en papel sigue comprando. Y la nueva generación, aunque a otro nivel, seguirá con el papel»

¿Hacia dónde se encamina la profesión en estos momentos?

Hacia la estabilidad, que es lo que ahora tenemos. La gente a la que le gusta leer en papel va a seguir comprando. Las nuevas generaciones, aunque a otro nivel cuantitativo, quieren seguir leyendo en papel. Los olores, el tacto y los elementos físicos del libro nunca se van a poder llevar a una tableta. Más que el auge del mundo digital, la gran barrera que se produjo a partir de 2007 fue por la caída de los presupuestos institucionales de bibliotecas públicas, de universidades, de institutos, de colegios...

¿Qué libro deberíamos leer todos a lo largo de nuestra vida?

Un libro que me marcó fue La ciudad y los perros de Vargas Llosa. El Quijote es una obra extraordinaria. En cuanto a autores, Philip Roth me parece un escritor que hay que leer. Algunos libros de Muñoz Molina también son muy buenos. Es complicado elegir uno solo. Por géneros, me quedo con la novela. En su momento leí mucho ensayo, pero me he dejado llevar por las modas y por la inercia de la librería. Me he nutrido de muchas recomendaciones de los clientes, congenias con los que tienen gustos similares.

Carmen Mola, cena literaria en Elche el próximo 11 de marzo

La librería Ali i Truc continúa con su programación de cenas literarias. La próxima cita en el calendario será el 11 de marzo y estará protagonizada por Carmen Mola, seudónimo de los escritores ganadores del último Premio Planeta Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Los autores presentarán su último libro, La bestia, con el que consiguieron el prestigioso galardón de las letras españolas. La última cena literaria que organizó Ali i Truc, precisamente, tuvo vinculación al Premio Planeta, al contar con la presencia de su última finalista, Paloma Sánchez-Garnica.