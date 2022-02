Durante su primer mes de vida los padres de Noah no advirtieron nada extraño. El niño, que a principios de abril cumplirá un año, nació con aparente normalidad. Fue a partir de ese momento cuando les sorprendió su falta de movimiento. La visita al pediatra les derivó a Urgencias, donde una prueba genética determinó que el pequeño tiene una atrofia muscular espinal de tipo 1, la versión más grave de una enfermedad que se representa en los primeros seis meses de vida. Esta rara patología genética provoca que Noah no tenga el gen que se encarga de generar la proteína motora, lo que afecta al movimiento de sus manos y sus piernas, a su respiración y a su alimentación.

Gracias al trabajo que realiza la Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrica (UHDP) del Hospital General de Elche el bebé puede ser tratado actualmente en el domicilio familiar en la pedanía torrevejense de La Mata, rodeado de los suyos y no en una fría habitación de hospital. En paralelo a estos cuidados que recibe, desde el hospital valenciano de La Fe el equipo que dirige la neuropediatra Inma Pitarch lleva a cabo los ensayos clínicos para salvar la vida de Noah con una innovadora terapia aprobada en 2018.

Este tratamiento consiste en punciones lumbares para reactivar la proteína que le falta. «Ha recibido ya cinco pinchazos y está mejorando. El ensayo clínico va a durar tres años más. Se están probando las dosis para ver cuál es la que mejor le funciona», explica la madre de Noah, Eva Martín, a la vez que recuerda que sin ese medicamento la enfermedad sería la causa de su muerte, con un plazo de supervivencia fijando entre uno y dos años. «Son unos fármacos innovadores y algunos bebés han llegado a dar hasta sus primeros pasos», añade la progenitora en lo que supone un llamamiento a la esperanza.

Debilidad pulmonar

La enfermedad de Noah le provoca debilidad pulmonar. El pasado 10 de noviembre se vivió un momento crítico, con un episodio de neumonía. Desde el Hospital de Torrevieja, su centro de referencia, se derivó al bebé a la UCI pediátrica del Hospital de Alicante. Allí permaneció 77 días entubado, le hicieron una traqueotomía y tuvieron que emplear una sonda nasogástrica para su alimentación. Aquí es donde entró en juego la UHDP del General de Elche, que, como aseguran sus padres, se ha volcado con el pequeño. «Hacen una labor maravillosa que permite que Noah esté en casa muy bien atendido. Contamos con atención telefónica las 24 horas del día y nos sentimos arropados», agradece su madre.

«Su patología es muy compleja y tienen que intervenir muchos especialistas para darle tratamiento y soporte. Todo eso se tendría que hacer en un hospital y con el niño ingresado de forma continua», asegura la responsable de la UHDP, Sofía Clar. Los cuidados que al menor se le dan en su casa incluyen la alimentación con una bomba de nutrición a través de la sonda nasogástrica y un soporte de respiración de ventilación mecánica no invasiva que le ayuda a respirar. Los profesionales del centro hospitalario ilicitano también emplean una cánula de traqueostomía para la alimentación, aspiran las secreciones y hacen uso de una vía central para aplicar mediación en vena. En todos estos procesos hay que tener en cuenta la dificultad que tiene su realización en un domicilio particular y no en un hospital, donde están los medios para ello.

Entrenamiento

Desde la UHDP se entrenó a la madre, que es la principal cuidadora. Durante los primeros diez días en el domicilio de La Mata tras los dos meses y medio en la UCI alicantina un pediatra y un enfermero estaban pendientes las 24 horas de la salud de Noah. «Nosotros nos desplazamos a Torrevieja para que no tenga que estar hospitalizado y realizamos un trabajo transversal con los especialistas de La Fe», apostilla Clar.

Desde el centro valenciano, precisamente, comparte su visión la neuropediatra Pitarch: «Gracias a la investigación tenemos varios fármacos para tratar esta enfermedad rara. Antes estos niños no tenían ninguna solución y ahora hay esperanza».