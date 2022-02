Mimo para los parques caninos

Malestar entre los propietarios de mascotas que acuden periódicamente al parque para perros ubicado en la avenida de Alcalde Ramón Pastor de Elche, pero también a otros de la ciudad. Los que frecuentan la mencionada zona se quejan de que ninguna concejalía en el Ayuntamiento de Elche parece preocuparse por esta zona. En concreto piden que se higienice con cierta frecuencia este «gos parc», ya que el mismo, consideran, no puede depender solo de que lo limpien los propios dueños de los perros.

El edil de Mantenimiento, Espacios Públicos Urbanos y Parques y Jardines, Héctor Díez, asegura que, tras conocer estas quejas, tratarán de estar más pendientes del mantemiento de estos recintos, al tiempo que indica que este año hay previstos 50.000 euros para mejoras en esta misma avenida. La idea es que progresivamente vaya quedando todo con el aspecto que presenta el primer tramo más cercano a El Corte Inglés.

Los vecinos que acuden aquí aseguran que no eluden la responsabilidad de que ellos mismos son los que deben recoger las deposiciones de sus animales y tirarlas en los lugares adecuados para ello, así como de echar agua y jabón cada vez que también orinan. Es más, aseguran los interesados que allí dejan una escoba y un recogedor para facilitar la retirada de los excrementos, aunque tengan que reponer estas herramientas cuando alguien las hace desaparecer.

Pero al margen de esto piden al Ayuntamiento que haya un tratamiento higiénico, químico, no solo para tratar de evitar infecciones a causa de los restos de deposiciones y orines que puedan quedar en el suelo, sino también para poner freno, por ejemplo de cara al verano, a la aparición de garrapatas y otros parásitos que pueden afectar a los animales.

«Pedimos aunque sea un pequeño mantenimiento de esta instalación municipal», manifiesta Pedro Gil, quien reconoce que no han presentado escrito en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC), pero sí que se han puesto en contacto con las concejalías de Sanidad, Medio Ambiente y de Limpieza. Las tres, a grandes rasgos, han respondido a los interesados que no es de su negociado, por lo que los interesados se preguntan de quién es responsabilidad entonces.

Héctor Díez señala que el tratamiento está muy limitado en las ciudades. Hay compuestos químicos que no se puede utilizar así porque así en una ciudad, no están autorizados. Puede afectar a niños y también a los propios animales, indican desde el Consistorio.

Los propietarios de mascotas no entienden por qué tampoco hay una subcontrata para hacerse cargo del mantenimiento, al tiempo que aseguran que llevan cuatro años «sin desinfectarse».

«Solo van los de Parques y Jardines a la zona, pero tampoco se recogen las hojas, que algunos perros se comen. Y no se fumiga, lo que puede provocar la proliferación de parásitos», manifiesta Gil, quien indica que hay usuarios que han dejado de acudir en vista de la situación.

Pero las quejas no se detienen aquí. Con la máxima interiorizada de que «el responsable es el dueño», en referencia a los excrementos, algunos propietarios de mascotas se preguntan si hay parques caninos de primera y parques caninos de segunda. Y como ejemplo ponen que además de reivindicar saneamientos en la zona, piden también la instalación de una fuente para perros. Al preguntar por esta cuestión en el Ayuntamiento se les informó de que no se ponía porque podía ser un foco de infección, ante lo cual siguen sin salir de su asombro por esta respuesta ya que, aseguran, sí hay parques caninos en Elche, Alicante y Santa Pola que cuentan con este servicio. Héctor Díez matiza la cuestión y asegura que sí cuentan con una fuente, pero a la entrada del parque, no dentro.

De igual modo los dueños de animales recuerdan que este parque de la avenida Alcalde Ramón Pastor se creó inicialmente con un vallado por el cual se escapaban un montón de perros, motivo por el cual tuvieron que acudir posteriormente los operarios municipales, tras reclamarlo e insistir varias veces, para que colocaran un mallazo que lo impidiera. En un principio, insisten, el Ayuntamiento puso una valla de madera como si de un recreo infantil se tratara y no de una zona de esparcimiento canino.

Y van más allá, conscientes de que puede suponer echar piedras sobre su propio tejado: «El parque está ubicado en medio de una avenida con dos carriles por sentido de circulación. Tal vez no sea el mejor lugar para asentar un parque para perros puesto que no sería la primera vez que un animal puede escaparse y causar un accidente de tráfico».

Héctor Díez indica en cualquier caso que van a tratar de prestar más atención, al tiempo que recuerda que en esa zona se ha creado un carril bici y recientemente unas pistas de petanca.

Elche cuenta con parques para perros en el merendero de La Rápita, en Cortes Valencianas, en Altabix en la avenida de Alicante, en el entorno del campo de fútbol, el parque o jardín de València o Porfirio Pacual, entre otros.