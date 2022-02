El regalo de salir a la calle

Ver el mar después de veinte años sin poder hacerlo por la vejez puede ser el mejor regalo que una persona reciba en mucho tiempo. Y en bicicleta. Es la oportunidad que va a brindar Elche a sus mayores con la ayuda de medio centenar de voluntarios como comenzó a realizar Copenhague hace ya una década y como ya están realizando algunas ciudades españolas como Barcelona.

La Escuela de Educación Vial Pedro Tenza del Ayuntamiento va a poner en marcha esta primavera paseos en triciclo que van a permitir a sacar a jubilados a la calle para que visiten los rincones del municipio que ellos deseen. «Hay quienes nos han pedido ir a El Raval, porque era el barrio de su infancia, y no ha vuelto desde hace muchísimo tiempo porque su estado de salud no ha podido, por tener movilidad reducida o porque no han tenido esa posibilidad», asegura Julio Fernández, director del Parque Infantil de Tráfico e impulsor de la iniciativa.

El proyecto nació en Dinamarca hace diez años y ha llegado a una decena de ciudades españolas

Romper con la soledad de los mayores, favorecer un «envejecimiento activo» y mostrarles lugares que no tienen a su alcance es la filosofía con la que nació este proyecto en la capital de Dinamarca y que ha servido de inspiración para la ciudad de las palmeras.

«Estas actividades han demostrado ser muy gratificantes, tanto para los mayores que son paseados, como para los voluntarios, enriquece mucho como persona», explica Fernández. Y es que un gesto tan sencillo como este pretende ir mucho más allá de un simple paseo en bicicleta. Dar conversación a gente que vive sola y permitirle que respire aire puro después de tanto tiempo sin salir de casa son otros de los beneficios que los paseos podrían aportar a los mayores.

Pese a que la iniciativa no ha comenzado todavía porque tuvo que ser interrumpida con la pandemia, ya está generando un gran interés. Medio centenar de personas se han presentado voluntarias, de momento, para ponerse al frente de un triciclo y pedalear para hacer posible recorridos de una hora y media de duración los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Y se están formando para ello fin de semana en el Parque Infantil de Tráfico con clases teóricas y prácticas. Son voluntarios de todos los perfiles y buena parte de ellos son estudiantes de alrededor de 20 años a los que les ha motivado la solidaridad con los mayores, según el director de la escuela. También hay profesores de universidad, de instituto, de colegio, sanitarios, psicólogos y prejubilados.

¿Quién puede?

Para llevar este triciclo no es necesario tener una gran condición física, ya que funciona como una bicicleta eléctrica, el pedaleo es asistido durante 25 kilómetros. Y además, se puede adaptar a cualquier altura y hay que circular muy despacio, sin superar los 10 kilómetros por hora.

Esta es una de las preguntas más frecuentes que está recibiendo la escuela de seguridad vial municipal por parte de los voluntarios que quieren sumarse al proyecto. Además, los que se pongan al frente del triciclo van a estar acompañados por dos bicis satélites en los paseos de manera que nunca saldrán solos. Por el momento, la iniciativa cuenta solo con un triciclo para poner a disposición de los mayores y la aspiración de su impulsor es que, como en el resto de ciudades españolas que lo tienen, puedan contar con dos más para poder atender la demanda que esperan recibir una vez arranquen los paseos. Ya hay una bolsa de inscritos, aunque todavía está previsto abrir un formulario y contactar con la Concejalía de Mayores para dar a conocer estos estas experiencias únicas para el colectivo.