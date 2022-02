La recaudación de la plusvalía caerá a la mitad con las viviendas de más de seis años

El Ayuntamiento de Elche ha modificado la ordenanza de la plusvalía para adaptarla a las exigencias del nuevo decreto ley que implicará una bajada de los ingresos para las arcas municipales de 2,7 millones respecto a lo que había previsto percibir antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el gravamen (un 65% menos). Para este 2022, ha presupuestado 1,5 millones de euros. Con el nuevo cálculo, la recaudación por este tributo podría caer a la mitad con las viviendas de más de seis años, según las estimaciones de la Concejalía de Gestión Tributaria, en manos de la edil Patricia Maciá. No obstante, hasta que Suma, entidad que se encarga de la recaudación, no actualice el aplicativo (lo esperan de forma inminente), el Ayuntamiento no está liquidando desde el pasado mes de noviembre y, por lo tanto, no está ingresando por ello.

El Ayuntamiento de Elche da por perdidas con el decreto-ley las plusvalías que estaban pendientes de cobro Los contribuyentes que tienen que hacer frente a esta obligación fiscal cuando venden, donan o heredan van a tener dos fórmulas para calcular lo que deben pagar a la Administración local y poder escoger la que sea más ventajosa. De ahí que para los ayuntamientos haya sido un mazazo al traducirse en una caída muy considerable de los ingresos, lo que les obligó en la recta final del año a modificar a última hora los presupuestos o incluso a prorrogarlos. Por un lado, tal y como ya recoge la ordenanza municipal, que será aprobada en el próximo pleno y tendrá 30 días de exposición pública antes de que entre en vigor definitivamente, el ciudadano va a poder utilizar un método de estimación objetivo de la base imponible. Y por otro lado, puede escoger por un método de estimación directa de la base imponible. En el primer caso, se determinará multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación. Si el interesado constata que el importe del incremento del valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar al Ayuntamiento la aplicación del cálculo de la base imponible sobre los datos reales. La otra "factura" de la plusvalía: miles de euros en devoluciones por las reclamaciones previas a la sentencia del Constitucional Dada la complejidad que puede resultar para un ciudadano de a pie calcular cuál es la opción más ventajosa para abonar la plusvalía en la Concejalía de Gestión Tributaria (calle Troneta, número 6) se ocupan de realizar la operación. También cuentan en su página web con instrucciones para el cálculo de la base imponible, además de solicitar la no sujección cuando con la transmisión de la propiedad no se ha producido un incremento de valor, exención o bonificación. Y es que una de las obligaciones que recoge la normativa es que el ciudadano tiene que declarar que ha vendido, donado o heredado, para acreditar que no ha percibido ganancias en la transmisión. La otra novedad que incluye la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, como así se llama oficialmente, es van a estar exentos de pagar la plusvalía cuando haya una dación en pago de la vivienda habitual. En el limbo Sin embargo, los ilicitanos que vendieron, donaron o heredaron una propiedad meses antes de que el Tribunal Constitucional declarara nula la plusvalía, en noviembre, se han quedado en una especie de limbo, porque la nueva fórmula para cobrar el tributo no tiene efectos retroactivos. Y es que hay casos como aquellos que vendieron su casa el año pasado, sus notarios dieron la orden al Ayuntamiento, pero no recibieron ninguna notificación o lo que es lo mismo no les liquidaron el impuesto. Gestión Tributaria ya dio por perdida la recaudación de estos supuestos. En esta situación se encuentran cientos de contribuyentes, ya que antes de la nulidad del tributo municipal en Elche se estaba dando un retraso de hasta un año en el cobro del impuesto municipal. Caída en picado del cobro en respecto a hace 15 años El Ayuntamiento de Elche registraba en el año 2007 10.729 recibos por el cobro de plusvalías y liquidaba 10,2 millones de euros, según los datos aportados por la Concejalía de Hacienda. A partir de aquel ejercicio, la recaudación por este impuesto municipal caía en picado al compás de la crisis del ladrillo. Tanto fue así que solo un año más tarde, el Consistorio pasaba a poner al cobro 4,6 millones de euros. La ciudad logró mejorar en 2017 los niveles de recaudación y liquidó 7,3 millones de euros. Nada que ver con el 1,5 millones previsto para este año.