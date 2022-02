Más lejos que nunca de Madrid

El domingo nos enteramos por el alcalde de Elche, Carlos González, de dos cosas. Una es que Renfe le había notificado que va a poner una nueva frecuencia a partir de marzo. No se sabe a partir de qué fecha porque en la nota municipal, donde se daba cuenta de una misiva (yo creo que cada vez que al regidor le envían algo por escrito de Madrid se echa a temblar visto como nos ha ido con la Dama) en la que el presidente de la entidad pública le daba la noticia. Ayer mismo no se podía comprar billetes más que para los consabidos convoyes que realizan la línea a primera y última hora del día en ambos sentidos. Por eso no sabemos si será de los que se desvían hacia Alicante, colocando la alta velocidad de los vecinos del Baix Vinalopó y la Vega Baja con la capital de España en cerca de tres horas, pese a que, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en marcha la línea -que algún día llegará a Murcia-, el 1 de febrero de 2021, era más rápido el viaje desde aquí que desde Alicante en un cuarto de hora.

La segunda es que los fines de semana sólo discurre ya un tren en cada sentido. Y esto, ustedes me van a perdonar, pero ni nos habíamos enterado los periodistas. Los fines de semana, que se supone que es cuando más trasiego debe haber de personas subiendo y bajando, sólo hay uno tren en cada sentido a lo largo de toda la jornada. Renfe, no nos consta que nunca contara este recorte del servicio. Ahora, si uno quiere ir desde Elche a la capital del reino un sábado tiene que madrugar porque tendrá que estar en el apeadero (sí, apeadero porque dista mucho de ser una estación, sólo hay que ver cómo siguen los accesos) a las 6.48 horas. Y si quiere hacerlo el domingo no podrá hasta las 19.57 horas. Es decir, durante 36 horas no hay viaje en AVE a Madrid desde Orihuela o desde Elche. Ya saben que la línea es la misma y es directo, es decir, no pasa por la estación central de Alicante. Ahora bien, sí se puede ir desde la capital de la provincia o desde Villena. Solo hay que tener en cuenta un dato, desde la estación central hay diez, sí han leído bien, diez frecuencias con Madrid un sábado y las mismas un domingo en ambas direcciones. ¿Y desde Villena? Siete, sí han vuelto a ler bien...y a todas horas. Desde Elche y desde Orihuela, una. Dos de los cuatro trenes AVE diarios de Elche y Orihuela con Madrid tardarán tres horas en llegar a Atocha «Los datos confirman que en Elche hay una demanda real de este servicio que hace viable ir incrementando la frecuencia de trenes. Estoy convencido de que este aumento de oferta en la frecuencia se va a traducir en un incremento de la demanda del servicio dado que Elche es una estación de referencia para los municipios del entorno». El párrafo es del alcalde el domingo por la noche tras el anuncio de la mejora de la frecuencia que le ha hecho saber Renfe pero que aún no aparece en su web. El diario, con datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias al cabo del primer año de la puesta en marcha de la linea, publicó que al apeadero de Matola llegan/se van una media de 20 personas por cada AVE, mientras que en Orihuela no eran más de 70; y en teoría, una buena parte de estas últimas de paso en dirección por carretera o en cercanías a Murcia. Quizá sea muy pronto para hablar de la palabra fracaso e igual el alcalde tiene razón y Matola es una estación de referencia para los municipios del entorno, pero uno tiene la sensación de que muy poco peso real tiene Elche en el eje turístico/comunicación, pese a nuestros patrimonios de la Humanidad y todo el azúcar que ustedes le quieran poner. Entre otras cosas, porque los datos están ahí y no engañan a nadie.