El ministro Iceta se niega a pasar por encima de los técnicos para ceder la Dama a Elche

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha terminado de agotar este fin de semana las esperanzas de que la Dama pueda venir a Elche después de la negativa que volvió a reiterar en persona el director general de Bellas Artes al alcalde Carlos González el pasado martes. El máximo responsable del ministerio, en una entrevista ofrecida a eldiario.es quiso zanjar el debate que el regidor ilicitano no está dispuesto a cerrar al creer que aún existen posibilidades. Iceta corroboró la premisa reiterada hasta ahora por los técnicos de su departamento y advirtió que "mientras los informes técnicos nos digan que el traslado de una pieza la pone en riesgo, no vamos a autorizar el movimiento de esa pieza". En este sentido, el ministro socialista añadió que "desde luego me despedirían si autorizo un movimiento que pone en riesgo una pieza" y fue contundente con otra de sus frases: "yo no voy a pasar por encima de los técnicos por conveniencia política o de imagen, incluso, personal".

Reafirmó, de este modo, el mensaje que lanzó su ministerio 24 horas después del encuentro mantenido con la comitiva ilicitana, en la que estaba también la edil de Cultura, Marga Antón y el secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Alejandro Soler. El estudio que van a realizar ahora un grupo de trabajo, formado por el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España, además de Cultura, no va a revaluar la solicitud del préstamo de un año que ha pedido el Ayuntamiento de Elche. Preguntado por la posibilidad de que algún día los informes digan que sí a la cesión, como excepcionalmente ocurrió durante el Gobierno de Zapatero en 2005 cuando posibilitó el traslado, Iceta dejó claro que no va a pasar por encima de los técnicos. "Si algún día los expertos nos dicen que se puede mover con mucho cuidado y de tales maneras, no tenemos ningún inconveniente. Pero mientras nos digan, y nos lo están diciendo de forma bastante recurrente, que desaconsejan ese traslado, yo no voy a pasar por encima", reiteró a eldiario.es. Frente a ello, Carlos González, no dudó en escribir por Twitter al propio Miquel Iceta. Le dijo que en Elche "no lo planteamos como un asunto de conveniencia política, se trata de un anhelo colectivo, la Dama se esculpió aquí, y de una palanca para impulsar la recuperación del sector turístico". Insistió el alcalde en que se pudo en 2006, y le pidió "una reflexión serena, sin condicionantes". Querido Ministro: En Elche no lo planteamos como un asunto de conveniencia política, se trata de un anhelo colectivo, la Dama se esculpió aquí, y de una palanca para impulsar la recuperación del sector turístico. Se pudo en 2006, te pido una reflexión serena, sin condicionantes. https://t.co/a0PTLLTm27 — Carlos González (@CarlosGlez2021) 19 de febrero de 2022 Pese a sus reticencias, el catalán se mostró comprensivo en la entrevista con la reivindicación y la sensibilidad de los ilicitanos para que se estudie el estado actual de una piedra caliza que como dicen los informes existentes es una «delicada pieza que estuvo enterrada durante 2.000 años sufriendo todas las adversidades climáticas, manipulaciones y almacenamientos» y los riesgos que correría si se trasladara a Elche una caliza que «se encuentra estabilizada», según el texto elaborado para desaconsejar la cesión. La semana pasada, después de su viaje a Madrid y de que Cultura saliera a contradecir las expectativas que había dado el alcalde, Carlos González volvió a pronunciarse al ser preguntado por los periodistas. Defendió que si la pieza está en buen estado de conservación «estamos en la misma condición que en 2006» para que regrese a la ciudad y que «el contexto sigue siendo el mismo» que hace 16 años cuando el gobierno posibilitó la cesión. González no quiso dar por zanjado el debate y sigue dedicando sus energías a a insistir en que es viable la cesión garantizando la máxima seguridad de la pieza en su estancia en Elche. Sin embargo, las palabras de Iceta han terminado de hacer ver que la pretensión municipal es cada vez más inalcanzable.