Siete parkings del centro de Elche darán información en tiempo real de las plazas disponibles

Siete parkings subterráneos del centro la ciudad informarán en tiempo real de las plazas que quedan disponibles, una vez que el Ayuntamiento de Elche instale paneles digitales para avisar a los conductores del estado de ocupación de los aparcamientos, que habitualmente, según la Concejalía de Movilidad, se encuentra al 30%. La medida, una asignatura pendiente desde que el equipo de gobierno puso en marcha el Plan Centro, es ahora un proyecto que tendrá que salir a licitación y que, una vez se adjudique, tendrá un plazo de ejecución de once meses, por lo que habrá que esperar al próximo año para que sea una realidad. Paralelamente, el departamento dirigido por Esther Díez, ha remitido a Contratación el plan para restringir en 2023 el tráfico en el centro, El Raval, Altabix y El Pla. El ejecutivo local espera para las dos actuaciones contar con la financiación de los fondos europeos Next Generation, aunque en caso de no recibirlos, el compromiso municipal es ejecutarlos con medios propios.

Elche restringirá el uso de vehículos sobre una superficie de 536 hectáreas del centro, El Pla, Altabix y El Raval en 2023 Bajo el nombre de ‘Infopark’ y con un presupuesto de 336.767 euros, Movilidad detalló este lunes dónde se van instalar las pantallas para dar a conocer la disponibilidad de espacio en los estacionamientos situados en Traspalacio, Gran Teatro, Centro de Congresos, Renfe, Central, José María Buck, y el de Poeta Miguel Hernández. Los paneles irán en las zonas de mayor afluencia de tráfico como las Avenidas del Ferrocarril, Novelda, Libertad, Alcalde Vicente Quiles o la de Pere Joan Perpinyà, en el cruce de las vías Gabriel Miró con Antonio Machado, en la Avenida Vicente Blasco Ibáñez y en la calle Luis Gonzaga Llorente. El sistema, que funcionará con fibra óptica, actualizará la información cada 10 minutos y se especificará en el panel informativo que el parking está completo cuando el número de plazas libres sea igual o inferior a 3 plazas. Según Esther Díez, el objetivo es dar a conocer la red de aparcamientos subterráneos y aumentar su ocupación. Asimismo, con este proyecto el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso de los visitantes a la ciudad, reducir las emisiones contaminantes y evitar el tráfico de agitación, es decir, el conjunto de desplazamientos que se producen en búsqueda de un lugar donde aparcar. La intención de Movilidad es que también sirvan para avisar del nivel de contaminación que pueda haber en el municipio, así como de algunos tipos de incidencias como cortes o desvíos, entre otros aspectos relacionados con el tráfico. El Ayuntamiento encarga el proyecto para señalizar los aparcamientos En concreto, esta iniciativa forma parte del ‘proyecto 2’ de la solicitud de los Fondos Next Generation y, en caso de aceptar esta candidatura, estaría subvencionada con un 95% por el Ministerio de Fomento. Restricción de tráfico Paralelamente, Movilidad ha iniciado los trámites para diseñar la zona de bajas emisiones, que están obligados a implantar los municipios de más de 50.000 habitantes por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de 2023. Según Díez, el proyecto ya está en Contratación, ya que los ayuntamientos van a tener hasta el 30 de abril para licitar los proyectos que van recibir los fondos europeos, pese a que todavía se desconoce sí contarán o no con esa financiación. En caso de que Elche no obtuviera el visto bueno del Ministerio de Transportes a esta medida, la concejala de Movilidad aseguró que el proyecto tendrá que hacerse igual y que en todo caso se haría por fases. De cualquier manera, en el Ayuntamiento ya tienen claro que la restricción al tráfico será en el centro de la ciudad y el Palmeral, como primer espacio; el segundo, corresponde también a la zona centro, desde la avenida de la Universidad Miguel Hernández, la Ronda Norte, el Vinalopó y la CV840; y la tercera zona afectará a El Raval, Santa Teresa, parte de El Pla y Portes Encarnades, así como a una pequeña área del barrio de Altabix, al comienzo de la avenida de Alicante. La concejala de Movilidad, Esther Díez, explicó que habrá restricciones al tráfico privado y que en algunos casos serán más estrictas que otras, aunque los técnicos municipales tendrán que definir en los próximos meses junto a la Mesa de la Movilidad (donde participan colectivos) el grado de limitaciones. Se prevé que la zona 1, la del casco histórico y el centro sea donde más pueda estar vetado el uso del coche. No obstante, la edil dijo que «no quiere decir que los coches no vayan a poder penetrar en la zona», y se espera que haya calles donde esté permitido el paso exclusivamente a residentes, comerciantes, vehículos de emergencia o usuarios de aparcamientos.