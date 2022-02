PLD Space realizará en diez meses la primera prueba de lanzamiento del cohete de Elche

La empresa PLD Space ha sido la protagonista de la tertulia del mes de febrero de Elche Piensa. Uno de los fundadores de la mercantil ubicada en el Elche Parque Empresarial, Raúl Verdú, actual director de operaciones, desveló en el encuentro con los integrantes de la plataforma cívica independiente algunas de las claves actuales de una compañía del sector espacial que es pionera y ya se ha convertido en un referente a nivel europeo en el desarrollo de cohetes reutilizables. Durante la tertulia, el joven empresario explicó que en diez meses está previsto que se realicen las primeras pruebas de lanzamiento del cohete Miura-1 desde Huelva, y en el plazo de dos años esperan emprender el primer viaje operativo para colocar un satélite comercial en la órbita terrestre, con el Miura-5. En este segundo caso, se utilizará el puerto espacial que está situado en la Guayana Francesa.

Verdú explicó en el encuentro la trayectoria de la pujante empresa, que con su cohete Miura-1 ha logrado colocar a España en el reducido grupo de países con capacidad para enviar cohetes al espacio, en este caso de carácter comercial, para realizar transportes de satélites públicos o privados. El proyecto surgió desde el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en el año 2011 de la mano de Verdú y su socio, Raúl Torres. En todo este tiempo han logrado la captación de 45 millones de euros de financiación, de los que el 25% procede de entidades públicas (el CDTI del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto Valenciano de Finanzas y la Agencia Espacial Europea), el 70% de inversores privados y el 5% de capital riesgo. Además de las instalaciones centrales en el Elche Parque Empresarial, PLD Space cuenta con otras dos sedes, en el aeropuerto de Teruel, donde montan y prueban los motores, y en Huelva, desde donde se realizarán los lanzamientos. La plantilla actual está formada por 80 personas y el objetivo es superar los 300 empleados en un plazo de dos años.

“Nos dedicamos al transporte, como cualquier empresa de logística. Llevamos un paquete, en este caso satélites, desde un punto A, que es la Tierra, hasta un punto B, que es la órbita terrestre”, explicó Verdú. “Somos el futuro del transporte espacial”, apostilló al hablar sobre un sector que está experimentado un “crecimiento brutal” y en el que existe una gran demandada, tanto pública como privada, para la que no hay oferta. En Europa solo hay actualmente otras dos empresas que estén trabajando en este mismo campo y uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es al de la falta de constructores de cohetes para este tipo de servicios: “Tuvimos que partir de cero y montar, además de una empresa de logística, otra de ingeniería para construir los cohetes que transportan los satélites de nuestros clientes”.

En cuanto a los usuarios a los que se dirige PLS Space, Verdú asegura: “Tenemos un cohete pequeño, que es el suborbital Miura-1. Mide doce metros. Por su parte, el orbital Miura-5 alcanzará los 35 metros, frente a los 70 metros de los grandes. Eso nos permite ofrecer un servicio prémium a las empresas de pequeños satélites que no quieren compartir lanzamiento en cohetes mayores con otros satélites. Es como un servicio puerta a puerta”. El fundador de la compañía ilicitana considera que en esta actividad se está produciendo un crecimiento exponencial y uno de sus clientes es la empresa española Hispasat. “Tenemos reservados ya los tres primeros años de lanzamiento. No es solo mérito nuestro, hay mucha demanda”, añade.

A lo largo de la tertulia también se le preguntó a Verdú si cree que su empresa puede servir de inspiración y alentar a otros emprendedores ilicitanos a poner en marcha iniciativas innovadoras. “Hay muchas PLD en Elche. No hace falta hacer cohetes, tenemos industria, moda, turismo y sectores y gente desarrollando proyectos muy interesantes”, respondió. Del mismo modo, compartió una interesante reflexión sobre el mercado laboral: “Cuando publicamos una oferta de empleo para ingenieros se nos presentan 150. En cambio, cuando buscamos soldadores, que es lo que más necesitamos, nos llegan cuatro currículos. Además, son de gente que ya está trabajando y que nos dice que nuestra oferta no les interesa porque están ganando más. Esta escasez de oficios tradicionales es un problema serio, no solo en nuestro sector, sino en la industria en general”.

Por último, Verdú resaltó como una de las características de los vehículos espaciales de PLD su capacidad para volver a ser utilizados cuando regresan a tierra. “En cada viaje recuperamos el 70% del coste del cohete. Queremos conseguir que nuestra empresa sea infalible”, finalizó.