«Las cofradías se comunican a través de sus actos y cada vez los cuidan más»

¿Qué cuenta en las páginas del libro Protocolo cofrade?

Es un manual para ayudar a las cofradías y hermandades de Semana Santa en la organización de sus actos y procesiones. He tomado como referencia las normas del protocolo y las he adaptado al mundo de la Semana Santa. Cada vez hay más cofradías que se comunican a través de sus actos y los cuidan más. También hacen mucho trabajo en las redes sociales y hasta cuenta con la figura del community manager. Hay gente que tiene conocimientos sobre esto y otras personas con inquietudes a las que el libro les puede resultar de gran ayuda.

¿A qué detalles del protocolo se debe prestar más atención?

A la composición de las presidencias en una procesión, a la organización de un acto cofrade, a la redacción de documentos, a las invitaciones, a los textos de una placa o un diploma... Esto lo han hecho toda la vida las cofradías y hermandades sin un criterio definido. También hay cosas que se hacen bien y que se tienen que conservar y salvaguardar. En el libro trato igualmente muchos aspectos funcionales que ayudan a moverse por el mundo del protocolo en el día a día, como el de montar una base de datos que recoja a todas las autoridades.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre este tema?

Tengo documentadas las dudas que me han venido haciendo cofradías de Elche y de otras localidades, como dónde tienen que sentar a un concejal o a un diputado. Este libro no es local, sirve para la Semana Santa de Elche, de Murcia o de Sevilla. De hecho, la editorial es de Sevilla. En la provincia tenemos un tejido vinculado a la Semana Santa muy importante, con aspectos que se exportan a otras provincias. He dado cursos para cofradías y empecé a estructurar los apuntes por apartados y capítulos.

¿Cuáles son los fallos habituales que se suelen cometer?

Un error frecuente se da en la composición de las presidencias, a la hora de determinar quién debe ir a la derecha y quién a la izquierda. Otro error se produce cuando salen los pasos y se toca el himno nacional. Tiene una duración determinada y no se puede usar como banda sonora para amenizar todo el recorrido. Muchas veces no se actúa bien por desconocimiento de las cofradías o las hermandades. Cada vez se cuidan más los detalles, hasta el lenguaje de las flores. No es lo mismo hacer uso de las que representan el dolor y el sufrimiento que de las que muestran la alegría o el optimismo.

El autor del prólogo de su libro es Manuel Domínguez...

Sí, estoy muy contento porque fue jefe de Protocolo de la Guardia Real y también participará en la presentación de la obra este viernes en Elche. Manuel fue profesor mío y ahora somos compañeros en la docencia y amigos. Por su parte, Evelín Fernández ha realizado las ilustraciones a modo de croquis que ayudan al lector a comprender lo que cuento más allá de los textos.

¿De qué forma cree que se vivirá este año la Semana Santa?

Dos palabras lo resumen: ilusión y prudencia. Ilusión por volver a llevar la Semana Santa a las calles y prudencia porque nos tenemos que adaptar a las medidas que nos impongan. No va a ser la Semana Santa que dejamos en 2019 pero nos aproximaremos lo máximo. Si hay que ver las procesiones con mascarilla, lo haremos. También iremos por calles más anchas. No se trata de que nos vayamos a la Ronda Sur pero buscaremos avenidas en las que quepa todo el mundo y en las que se puedan apreciar los pasos con la comodidad necesaria.