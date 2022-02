Si la dama no está para venir, que no venga

La Dama puede estar contenta. Elx viene cortejándola, para que vuelva a su pueblo, desde hace años. Tan sólo en dos ocasiones, en los 125 años que hace desde que fue descubierta en La Alcudia, ha estado en nuestra ciudad. En 1965 y en 2006 con la inauguración del MAHE. En la primera ocasión estuvo aquí 14 días y, en la segunda, casi seis meses.

Si tenemos en cuenta que se descubrió el 4-8-1897 y a final de ese mes ya salió para Francia, al ser vendida al Museo del Louvre, de París, podemos decir que pasó enterrada en Elx casi 2.500 años y, expuesta aquí, sólo unos siete meses en total después de ser descubierta.

A pesar de tan cortísimo período de tiempo que ha pasado con nosotros es muy llamativa la ligazón que se ha creado, históricamente, entre dicha pieza y lo que representa con nuestra ciudad. Es algo que llama la atención, fuera de Elx, al conocer las peripecias viajeras de la Dama y su escasa presencia aquí.

Por eso es lógica la preocupación que, desde hace un tiempo, se tiene por su estado de conservación en el Museo Arqueológico Nacional. Máxime cuando el mes pasado se dio a conocer un informe de Cultura, ante las peticiones del Ayuntamiento para su retorno, ante el 125 aniversario de su hallazgo que, como ya se ha publicado, decía que la Dama se encontraba, textualmente, «en un delicado equilibrio y que cualquier traslado, vibración o cambio en las condiciones medioambientales puede desencadenar procesos de degradación irreversibles», lo que haría desaconsejable cualquier desplazamiento.

Si dicho informe era sorprendente al comprobar su antigüedad, aún lo fue más no disponer inmediatamente de él, lo que acrecentaba una situación poco clara en el Ministerio y más en un momento en el que, recientemente se habían producido dimisiones en la Dirección General de Bellas Artes, nombramiento de nuevo ministro, etc.

Que ante ello se pidan explicaciones e, incluso, se viaje a Madrid para aclarar la situación, y constatar cómo se encuentra realmente la Dama para poder viajar a Elx (como han intentado los tres últimos alcaldes) parece lógico. Es natural la preocupación por su estado de conservación y a qué se ha debido.

Lo que ya no parece tan normal es que, después de la reunión, a su vuelta a Elx nuestro alcalde nos confirme que no hay ningún informe reciente, pero que se iban a hacer otros para evaluar su estado actual y la posibilidad de permitir su traslado y que, en todo caso, ya en 2006 con informes técnicos negativos se permitió, ya que así se decidió políticamente.

El Ministerio de Cultura ha tenido que salir a aclarar que ese nuevo informe que se va a hacer no es, en ningún caso, para facilitar dicho traslado sino «para saber el estado actual de la pieza», manteniendo su negativa a cualquier viaje de la misma. No está nada bien, por tanto, que aquí se nos digan cosas distintas de las que se han dicho en otros sitios. Parece una práctica demasiado habitual, visto los resultados en otros temas tras visitas a sus respectivos responsables. En este caso hasta lo han desmentido formalmente.

Es urgente conocer el estado real de la Dama y el porqué de ello. Y si los técnicos desaconsejan su traslado, lo más prudente es no insistir por muchos intereses que se puedan tener. El ministro Miquel Iceta ha sido bastante claro en ese sentido. Criticarle por defender que el patrimonio histórico se base en criterios técnicos y no sólo en conveniencia política, parece poco razonable. Y, además, se debe avanzar en la descentralización del Estado, ya que también existe España fuera de Madrid.

Si la Dama no debe viajar, por su seguridad, que no lo haga. Y, si fuera posible, que venga pero para quedarse siempre en Elx. Sólo así todas las futuras generaciones de ilicitanos podrán tenerla entre ellos y debidamente protegida entre los suyos. Traerla para devolverla al poco tiempo, y a saber si alguna vez volverá, no vale la pena.