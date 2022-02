Elche rechaza la invasión rusa de Ucrania

Dolor, angustia y desesperanza se ha podido ver esta noche en el rostro de muchos de los que han acudido a la convocatoria de la Plaça de Baix en contra de la invasión rusa de Ucrania. Mientras los aviones de guerra y las bombas caen más cerca de la capital, las velas encendidas, con los colores de la bandera ucraniana, intentaban parar los tanques. Dos niñas, rubias como el sol, han tenido la oportunidad de pedir la paz. Su padre es ucraniano y ahora no puede volver a su casa, a España. Las palabras que han dicho a los asistentes han superado cualquier emoción: no pueden ver a su padre, no sabe qué va a ser de sus familiares, de sus amigos.

9 La convocatoria de la Asociación de Refugiados se ha realizado a través de redes sociales. Joaquina y María, dos voluntarias, han organizado un acto que ha contado con un centenar de ilicitanos entre los que había familias ucranianas. Un silencio, solo roto por el comunicado que se ha leído, ha dado paso a unos aplausos que buscaban la paz, una paz que tan lejos parece en estos momentos. Que no nos derrote a todos la guerra.