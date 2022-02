Javier Martínez-Picado: «Nos hemos relajado ante el VIH y se olvida que hay un contagio cada quince segundos»

Hace cuarenta años que se conoce el VIH, ¿en qué momento nos encontramos ahora?

En estas cuatro décadas se han conseguido muchos avances en el campo del tratamiento retroviral. Desde 1996 existen terapias en las que se combinan tres medicamentos que son altamente efectivas y que consiguen que el virus deje de estar presente en la sangre. En ningún momento curan la infección, eso sí. Si se detiene el tratamiento, el virus reaparece a los pocos días. Es persistente, lo que le hace diferente del virus del covid.

¿Cuáles son las particularidades del virus del VIH?

Son dos, principalmente. Infecta al sistema inmunitario que nos defiende y destruye células clave y, por otra parte, es un virus que se interna en lo más íntimo de las células del ADN. Cuando se instala allí, no hay forma de sacarlo. Su material genético se divide con las células. El objetivo es contar con medicamentos muy buenos y encontrar los sistemas para curar la infección. Ese es el santo grial de la investigación. Se ha conseguido en muy pocos casos, apenas tres en el mundo.

¿Cómo fue el desarrollo de estos tres casos que menciona?

Las tres personas recibieron el mismo tratamientos con células madre. En dos casos hemos participado activamente a través del consorcio que lidero. El tratamiento con células madre no es escalable, no se puede hacer con todas las personas con VIH. Pero sí demuestra que se puede curar. Ahora estamos buscando alternativas menos peligrosas, es un campo que dará sus frutos en los próximos años. Es muy importante lanzar el mensaje de que la infección se puede tratar bien aunque no tenga cura.

Al margen de los tres casos que ha citado, recientemente se ha dado a conocer el de una mujer en Estados Unidos...

Este caso se conoció la semana pasada, cuando fue anunciado en un congreso internacional. Es el primero de curación de una mujer. En las cuatro situaciones se ha utilizado prácticamente una tecnología idéntica, a través del transplante de células madre. En el primero de ellos se ha dado una supervivencia en un periodo muy largo, hablamos de trece años. Estamos ante una curación del VIH con ausencia de tratamiento retroviral.

¿Cómo han sido las otras situaciones saldadas con éxito?

La segunda es la de un paciente de Londres que lleva cuatro años y medio curado y la tercera la de un paciente de Düsseldorf que lleva tres. La mujer de EE UU lleva catorce meses sin detección del virus, por lo que es pronto, pero todo apunta a que va a ir bien. Son personas que reciben células madre de un paciente muy concreto, cuya mutación impide que el virus entre en ellas. Los cuatro pacientes tenían cáncer hematológico y requerían este tipo de tratamiento.

¿Qué riesgos se corren?

En nuestro proyecto hemos hecho más de cuarenta transplantes y la mortalidad no es despreciable, si sitúa sobre el 40%. Hay otras estrategias que nos ayudan a conseguir el mismo efecto con menos riesgo y estamos trabajando en ellas. Cualquier avance que se haga en la curación de una enfermedad de este tipo va a tener importancia también ante cualquier epidemia como la del coronavirus.

El éxito de los tratamientos y la reducción de la mortalidad, ¿provocan una relajación?

Nos hemos relajado ante el VIH y se olvida que hay un contagio en el mundo cada quince segundos. Es cierto que la infección no es igual en Europa y en EE UU que en África. Los países con rentas altas tienen más posibilidades. En los de rentas medias o bajas se siguen infectando personas y no ha desaparecido el contagio materno-infantil a través de los fluidos corporales en el embarazo y el parto. Aunque aquí no lo estemos sufriendo, en muchos países no es un tema resuelto.

¿Cómo ve el futuro?

Hay que tener en cuenta que los fármacos no curan y que hay que estar vinculados a ellos de por vida. Los medicamentos han mejorado extraordinariamente, lo que no impide que tengan efectos secundarios. Los jóvenes tienen menos presente el riesgo. Los que vivimos los años más duros de la epidemia no los olvidaremos. La mortalidad del covid es del 1%, la del VIH llegó a ser del 99,9% durante los primeros quince años de la enfermedad.